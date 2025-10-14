ЧАТ ИГРЫ
DOGENSTEIN 05.11.2025
Шутер, Инди, От первого лица, Ретро, Юмор
4.5 4 оценки

Анонсирован ретро-шутер DOGENSTEIN, посвященный борьбе с повесточной культурой

Extor Menoger Extor Menoger

Разработчик-одиночка Марк Леклерк представил трейлер и страницу в Steam для своего нового проекта, шутера от первого лица DOGENSTEIN. Игра выполнена в стилистике ретро-шутеров 90-х годов и позиционируется как сатира на современную политическую корректность и так называемую культуру отмены.

Согласно описанию, сюжет разворачивается в мире, которым управляет олигарх по имени Принц, установивший тотальный контроль и уничтоживший всех противников повестки. Главным героем выступает пёс DOGENSTEIN, который в одиночку решает бросить вызов системе и её последователям. Игрокам предстоит сражаться с ордами повесточных активистов в различных локациях, среди которых заявлены повесточные города и фабрики по переработке людей.

Геймплейно DOGENSTEIN представляет собой динамичный шутер с олдскульной графикой и саундтреком в стиле ретровейв. Разработчик обещает динамичные перестрелки, вдохновленные классикой жанра, а также специфический юмор в диалогах. На странице игры также указано, что для создания озвучки и музыкального сопровождения использовались технологии искусственного интеллекта.

Выход полной версии DOGENSTEIN запланирован на 5 ноября 2025 года в Steam, при этом разработчик отказался от планов на ранний доступ.

9
7
Комментарии:  7
Аристов--Черный

Хахахаха!!! Я всё ждал, когда начнут делать игры с глумлением над этой дрянью. Удачи разрабу:)))

6
Эдмон Дантес

Их делали и 2, и 5 лет назад, в стиме выпускали. Но то рпгмейкер, то еще какая гадость. Например FEMINAZI: The Triggering 17 года.

Джонни ди

3 гомика поставили тебе клоуна)

Искусственный интеллeкт

кто ты, воин?

5
Денис Сидоров 5

А когда будут делать игры и глумится над гoвно-играми каких сейчас с избытком?))

2
Tiger Goose

Фанаты Dustborn, лица к осмотру.

1
Блоха В Сарафане

Так это и есть повестка

1