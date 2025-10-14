Анонсирован ретро-шутер DOGENSTEIN, посвященный борьбе с повесточной культурой

Разработчик-одиночка Марк Леклерк представил трейлер и страницу в Steam для своего нового проекта, шутера от первого лица DOGENSTEIN. Игра выполнена в стилистике ретро-шутеров 90-х годов и позиционируется как сатира на современную политическую корректность и так называемую культуру отмены.

Согласно описанию, сюжет разворачивается в мире, которым управляет олигарх по имени Принц, установивший тотальный контроль и уничтоживший всех противников повестки. Главным героем выступает пёс DOGENSTEIN, который в одиночку решает бросить вызов системе и её последователям. Игрокам предстоит сражаться с ордами повесточных активистов в различных локациях, среди которых заявлены повесточные города и фабрики по переработке людей.

Геймплейно DOGENSTEIN представляет собой динамичный шутер с олдскульной графикой и саундтреком в стиле ретровейв. Разработчик обещает динамичные перестрелки, вдохновленные классикой жанра, а также специфический юмор в диалогах. На странице игры также указано, что для создания озвучки и музыкального сопровождения использовались технологии искусственного интеллекта.

Выход полной версии DOGENSTEIN запланирован на 5 ноября 2025 года в Steam, при этом разработчик отказался от планов на ранний доступ.