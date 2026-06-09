Собачий хаос выходит за пределы ПК: Dogpile готовится покорить консоли и смартфоны

Необычный roguelite-декбилдер Dogpile, в котором игрокам предлагают объединять собак в ещё более крупных собак, скоро появится на Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, iOS и Android. Одновременно разработчики из Studio Folly, Toot Games и Foot при поддержке издателя WINGS выпустили для ПК масштабное контентное обновление.

Игра дебютировала в Steam в декабре 2025 года и быстро привлекла внимание благодаря своей абсурдной, но удивительно увлекательной концепции. Вместо привычных героев и монстров здесь главную роль играют собаки, которых нужно грамотно размещать на поле, объединять и улучшать, создавая всё более мощные комбинации.

Свежий апдейт заметно расширяет возможности игры. В Dogpile появились 13 новых пород собак, две дополнительные черты характера — zoomy и stinky, новый режим испытаний, а также поддержка ещё семи языков. Это одно из самых крупных обновлений с момента релиза.

В основе игрового процесса лежит смесь карточной стратегии, рогалика и механики слияния. Каждая собака обладает собственными особенностями, которые можно усиливать с помощью специальных жетонов и новых черт. Благодаря этому игроки получают простор для экспериментов и создания необычных билдов.

На фоне множества серьёзных карточных рогаликов Dogpile выделяется своей лёгкой атмосферой и юмором. Однако за милой внешностью скрывается вполне глубокая стратегическая система, где успех зависит не только от удачи, но и от умения находить выгодные синергии. Выход на консолях и мобильных устройствах выглядит логичным шагом для проекта, чей игровой процесс отлично подходит как для коротких сессий, так и для долгих экспериментов с очередной армией четвероногих бойцов.