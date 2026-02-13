ЧАТ ИГРЫ
DokeV придётся подождать: релиз MMO в стиле покемонов ожидается через два года после Crimson Desert

Pearl Abyss раскрыла новые детали о судьбе DokeV в финансовом отчёте за четвёртый квартал 2025 года. По словам руководства, после выхода Crimson Desert на запуск DokeV потребуется около двух лет.

Дебютный трейлер DokeV - MMO в стиле покемонов

Задержки в разработке проектов студия объясняет параллельной работой над собственным движком BlackSpace Engine. Теперь технология стабилизирована, и команда сможет сосредоточиться исключительно на создании игр. В Pearl Abyss уверены, что накопленный опыт — в том числе в консольной разработке — позволит сократить цикл производства будущих релизов, включая также шутер Plan 8.

Crimson Desert может получить мультиплеер и DLC после релиза

DokeV привлёк внимание ещё после трейлера на Gamescom 2021, однако долгое время оставался без новостей, так как приоритетом был Crimson Desert. Позитивный сигнал — уже к концу этого года компания планирует возобновить коммуникацию по проекту.

