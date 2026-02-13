DokeV придётся подождать: релиз MMO в стиле покемонов ожидается через два года после Crimson Desert

Pearl Abyss раскрыла новые детали о судьбе DokeV в финансовом отчёте за четвёртый квартал 2025 года. По словам руководства, после выхода Crimson Desert на запуск DokeV потребуется около двух лет.

Задержки в разработке проектов студия объясняет параллельной работой над собственным движком BlackSpace Engine. Теперь технология стабилизирована, и команда сможет сосредоточиться исключительно на создании игр. В Pearl Abyss уверены, что накопленный опыт — в том числе в консольной разработке — позволит сократить цикл производства будущих релизов, включая также шутер Plan 8.

DokeV привлёк внимание ещё после трейлера на Gamescom 2021, однако долгое время оставался без новостей, так как приоритетом был Crimson Desert. Позитивный сигнал — уже к концу этого года компания планирует возобновить коммуникацию по проекту.