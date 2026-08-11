DokeV выйдет не раньше второй половины 2028 года - Pearl Abyss наконец назвала сроки

После долгого периода без существенных новостей Pearl Abyss наконец раскрыла планы по DokeV. Компания подтвердила, что игра находится в активной разработке и сейчас нацелена на релиз во второй половине 2028 года.

Информацию об этом издатель представил в письме для инвесторов по итогам второго квартала 2026 года. Вместе с DokeV в активной разработке также находится Plan 8, однако именно DokeV получила конкретное окно релиза.

Pearl Abyss заявила, что разработка игры продвигается гладко. Команда использует технические возможности и опыт, накопленные во время создания Crimson Desert, а количество сотрудников, работающих над проектом, постепенно увеличивается. Это должно помочь ускорить производство DokeV.

Компания также отметила, что стратегия новых показов игры будет выстроена с учётом запланированных сроков. Судя по всему, Pearl Abyss собирается вернуться к активному продвижению DokeV ближе к релизу, а не раскрывать проект задолго до его выхода.

DokeV впервые была представлена ещё в 2019 году, а масштабный геймплейный трейлер появился в 2021-м. После этого Pearl Abyss сосредоточилась на Crimson Desert, поэтому проект на несколько лет практически исчез из информационного поля.