Pearl Abyss ускоряет разработку DokeV и планирует выпуск новых игр каждые 2-3 года

Студия Pearl Abyss, известная по Crimson Desert, объявила о переходе к более быстрому циклу разработки и намерении выпускать новые проекты примерно раз в два–три года.

Одним из ключевых проектов стал DokeV — MMO с коллекционированием существ, впервые показанная в 2019 году. Сейчас игра находится на стадии предпродакшена. Компания заявляет, что планирует перераспределить ресурсы, чтобы ускорить разработку и активнее продвигать проект.

Параллельно продолжается работа над экшен-шутером Plan 8, однако он остаётся на стадии концепта и пока значительно отстаёт по готовности.

В компании признают, что ранние анонсы сразу нескольких крупных игр стали ошибкой и привели к затяжным срокам разработки. Теперь студия стремится выстроить более стабильный график релизов и сократить время между выходами проектов.

По текущим оценкам, DokeV может выйти ближе к концу десятилетия, если заявленные темпы разработки будут выдержаны.