Pearl Abyss возобновила активную разработку DokeV и планирует выпустить игру в течение 2-3 лет

Южнокорейская студия Pearl Abyss объявила о возобновлении полномасштабной разработки DokeV — амбициозного приключенческого экшена в открытом мире с механикой коллекционирования существ. Ранее проект, анонсированный еще в 2019 году, был поставлен «на паузу», так как основные силы команды были брошены на другой крупный тайтл — Crimson Desert.
Успешный релиз Crimson Desert позволил разработчикам перераспределить ресурсы. Руководство компании официально подтвердило: основной штат специалистов теперь полностью сосредоточен на DokeV, что позволит существенно ускорить темпы создания игры.
По текущим оценкам, релиз игры ожидается в течение двух-трех лет. В компании также отметили, что более детальные сведения о прогрессе производства и текущем статусе DokeV будут раскрыты к концу 2026 года.
Блин, а я думаю чёт за компания знакомая пирл АБИС ваш. А я ещё в лохматом 19ом году стал фанатом dokeV, судя по тому трейлеру с прикольной музыкой и визуальным стилем. Но шло время и походу былого фанатства и вообще концепция игры поменялась. Поэтому или вы со своей игрой куда подальше. И все кто анонсирует что-то и в течении хотя бы 3х лет не выпускает будут гореть сами знаете где. Привет свиткам