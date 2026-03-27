Pearl Abyss возобновила активную разработку DokeV и планирует выпустить игру в течение 2-3 лет

Южнокорейская студия Pearl Abyss объявила о возобновлении полномасштабной разработки DokeV — амбициозного приключенческого экшена в открытом мире с механикой коллекционирования существ. Ранее проект, анонсированный еще в 2019 году, был поставлен «на паузу», так как основные силы команды были брошены на другой крупный тайтл — Crimson Desert.

Успешный релиз Crimson Desert позволил разработчикам перераспределить ресурсы. Руководство компании официально подтвердило: основной штат специалистов теперь полностью сосредоточен на DokeV, что позволит существенно ускорить темпы создания игры.

По текущим оценкам, релиз игры ожидается в течение двух-трех лет. В компании также отметили, что более детальные сведения о прогрессе производства и текущем статусе DokeV будут раскрыты к концу 2026 года.