Google Play удалил Doki Doki Literature Club за нарушение правил

Магазин приложений Google Play исключил из своего каталога визуальную новеллу «Doki Doki Literature Club» (DDLC). Причиной названо возможное несоблюдение правил платформы.

Создатель игры Дэн Сальвато и команда издателя Serenity Forge выразили несогласие с этим решением. В совместном заявлении они подчеркнули, что DDLC получила широкое признание благодаря деликатному и глубокому изображению проблем психического здоровья, которое находит искренний отклик у игроков по всему миру.

Разработчики также сообщили, что продолжают предпринимать все возможные усилия для поиска способа вернуть игру в Google Play Store.