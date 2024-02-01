Известный инсайдер раскрыл следующие бесплатные игры в Epic Games Store

На страницах французского портала авторитетный инсайдер billbil-kun заранее раскрыл бесплатные игры, которые будут доступны в Epic Games Store на следующей неделе, а именно с 19:00 четверга 8 февраля до 15 февраля. Согласно его источникам, ими станут Doki Doki Literature Club Plus! и Lost Castle.

Doki Doki Literature Club Plus! - это расширенная и улучшенная версия знаменитой визуальной новеллы от Team Salvato. Если вы не знаете, что это такое, то речь идет об игре с двойным дном. Начинается она как классическая визуальная новелла с романтической подоплекой, где главному герою предстоит писать стихи, чтобы покорить одну из четырех девиц литературного клуба. Но если избегать спойлеров, то вскоре приключение принимает совершенно иной, тревожный оборот, превращаясь в психологический хоррор с множеством поворотов.

Перейдя в другой жанр, Lost Cast смешивает элементы RPG, beat'em и roguelike с процедурно генерируемыми подземельями. В игре нам предстоит исследовать замок Харвуд, испорченный демонической силой, и противостоять все более опасным врагам, используя навыки, оружие и предметы, доступные нашему персонажу. Это отличная игра, чтобы провести несколько веселых вечеров с друзьями, ведь в ней есть кооперативный режим для четырех игроков как по локальной, так и по сетевой сети.