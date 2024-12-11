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Doki Doki Literature Club! 06.10.2017
Адвенчура, Аниме
7.7 110 оценок

Мрачная визуальная новелла Doki Doki Literature Club привлекла 30 миллионов игроков

butcher69
Новости

Мрачная визуальная новелла Doki Doki Literature Club отметила выдающееся достижение — аудитория игры превысила 30 миллионов игроков. Об этом сообщили Serenity Forge и Team Salvato в совместном пресс-релизе. Разработчики выразили благодарность сообществу и намекнули, что скоро поделятся новыми проектами.

Игра вышла в 2017 году как бесплатная с возможностью добровольных пожертвований. Уникальный сюжет, который сочетает атмосферу романтической новеллы и психологического триллера, быстро завоевал внимание игроков.

В 2021 году появилась премиальная версия Doki Doki Literature Club Plus с дополнительным контентом. Часть прибыли от ее продаж была передана организациям, поддерживающим борьбу с психическими заболеваниями. За полтора года переиздание разошлось миллионным тиражом.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Janekste

Ясень пень... шедевр всё-таки. Одна из лучших визуальных новелл в принципе из тех, на которые я обращал своё внимание. Рекомендую всем ознакомиться, если ещё этого не сделали, и если вы действительно любите очень крутые сюжеты на деле, а не на словах.

0
Lorenzo Lamas

я бы отлизал тяночкам )

-1
Гремлин666

Сиськи анимэ давно популярны, как не разверни!!!!!!!!!!!!

-3
Миханик Шестеренкин

Эта новелла ВООБЩЕ не про сиськи.

2