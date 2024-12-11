Мрачная визуальная новелла Doki Doki Literature Club привлекла 30 миллионов игроков

Мрачная визуальная новелла Doki Doki Literature Club отметила выдающееся достижение — аудитория игры превысила 30 миллионов игроков. Об этом сообщили Serenity Forge и Team Salvato в совместном пресс-релизе. Разработчики выразили благодарность сообществу и намекнули, что скоро поделятся новыми проектами.

Игра вышла в 2017 году как бесплатная с возможностью добровольных пожертвований. Уникальный сюжет, который сочетает атмосферу романтической новеллы и психологического триллера, быстро завоевал внимание игроков.

В 2021 году появилась премиальная версия Doki Doki Literature Club Plus с дополнительным контентом. Часть прибыли от ее продаж была передана организациям, поддерживающим борьбу с психическими заболеваниями. За полтора года переиздание разошлось миллионным тиражом.