Поклонник Doki Doki Literature Club! сгенерировал через ChatGPT более 1 000 рассказов о родах героини

Ученые из Вашингтонского университета и Университета Колорадо в Боулдере опубликовали научную работу о создании художественных текстов с помощью искусственного интеллекта. В ходе анализа сотен тысяч диалогов специалисты обнаружили крайне активного пользователя, который сгенерировал огромное количество фанфиков о беременности персонажей из визуальной новеллы Doki Doki Literature Club!.

Исследование под названием AI Fiction in the Wild основывается на базе данных WildChat, которая содержит более 573 000 анонимных англоязычных диалогов с чатботом ChatGPT за период с апреля 2023 года по май 2024 года. Этот набор данных был собран через бесплатный сервис на платформе Hugging Face, где пользователи имели доступ к моделям GPT-3.5 Turbo и GPT-4 и заранее соглашались на возможное использование их запросов в научных целях.

Для выделения диалогов, связанных с сочинением историй, авторы работы отфильтровали запросы, содержащие вымышленные сценарии. В результате около 195 000 бесед были классифицированы как создание художественной литературы. Примерно 52 000 из этих диалогов содержали материалы сексуального характера, а еще 67 000 были помечены как токсичные. Таким образом, почти 30% от всей созданной пользователями художественной литературы с помощью искусственного интеллекта были связаны с интимными темами.

Ученые также выяснили, что генерация историй сильно сконцентрирована среди очень узкого круга пользователей. Лишь 2% наиболее активных авторов сгенерировали более 80% от всех художественных текстов. Общее число пользователей, занимавшихся созданием историй, оценивается примерно в 10 000 человек, из которых всего около 200 авторов отправили более 150 000 запросов.

Среди этих сверхактивных пользователей исследователи выделили 2 основные модели поведения. Группа под названием циклеры историй многократно создавала варианты сюжета в течение определенного времени, после чего переходила к новой теме. Другая категория пользователей, обозначенная как бесконечные заказчики историй, тратила долгие периоды времени на регулярный запрос практически идентичных рассказов с минимальными изменениями.

Наглядным примером бесконечного заказчика историй стал поклонник визуальной новеллы Doki Doki Literature Club!. В течение нескольких месяцев этот человек отправил более 1 000 запросов, в которых героиня по имени Нацуки внезапно начинает рожать, после чего искусственный интеллект должен был продолжить повествование. Нейросеть предлагала различные варианты финала, включая благополучный приезд врачей скорой помощи. Исследователи называют этого пользователя экстремальной аномалией, однако отмечают, что схожие склонности демонстрировали многие другие активные авторы. Среди запросов от 2% самых активных пользователей около 69% составляли повторяющиеся попытки запустить или скорректировать тот же самый сценарий.

В рамках работы ученые также составили список игровых и медийных франшиз, которые чаще всего упоминались в художественных запросах. Лидером списка стала Doki Doki Literature Club!, набравшая 22 381 упоминание. На 2 месте расположилась серия платформеров Freedom Planet с результатом 5 204 упоминания. Далее следуют League of Legends с 4 514 упоминаниями и аниме Naruto, которое упомянули 4 342 раза. Авторы исследования уточняют, что выборка WildChat не отражает поведение абсолютно всех пользователей ChatGPT, так как аудитория сервиса на Hugging Face изначально более глубоко погружена в интернет-культуру и технологии.