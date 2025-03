Dollhouse: Behind the Broken Mirror получает новую серию видеороликов, раскрывающую больше подробностей

Спустя почти целый год после первоначального анонса игры ужасов от первого лица Dollhouse: Behind the Broken Mirror издатель SOEDESCO и разработчик Creazn Studio выпустили первое видео из новой серии, получившей название Sessions. Видео дает нам более глубокий взгляд на Dollhouse: Behind the Broken Mirror.

Серия Sessions была создана, чтобы предоставить игрокам больше подробностей об игре, включая информацию о некоторых персонажах и о том, как будет работать игровой процесс в названии.

Согласно видео, история Dollhouse: The Broken Mirror будет вращаться вокруг Элизы де Мур. Жизнь некогда известной певицы изменилась, когда она потеряла сознание во время выступления на сцене. Спустя годы Элиза просыпается дезориентированной и не помнит, как она оказалась в санатории.

Однако у доктора Стерна, похоже, есть решение благодаря экспериментальному лечению, которое может помочь Элизе вернуть воспоминания и, возможно, даже позволить ей покинуть санаторий. В рамках этого лечения Элиза должна посетить деревню Равенхилл, место, когда-то известное производством кукол, но давно заброшенное.

В деревне также находится семейный особняк де Мур, известный в просторечии как особняк Dollhouse. Элиза должна исследовать глубины особняка и окружающую деревню, чтобы выяснить, что с ней случилось. На протяжении всего своего времени Элиза узнает о судьбе своих различных членов семьи. Видео описывает их истории как «столь же трагичные, сколь и загадочные».

Кстати, доктор Стерн и его отец связаны с семьей де Мур. Оба они — уважаемые психиатры, управляющие санаторием Стерн, и их связь с семьей де Мур уходит корнями в глубину поколений.

В игровом процессе, во время исследования особняка де Мур, Элиза будет путешествовать по двум различным реальностям. Одна будет в сознательном мире, где доктор Стерн выступает в качестве ее проводника, а другая — в подсознательном мире, где она сможет увидеть мир глазами себя в молодости. Куклы по всему месту, похоже, также обрели собственную жизнь.

Dollhouse: Behind the Broken Mirror разрабатывается для ПК, PS5 и Xbox Series X/S и запланирована к выпуску 28 марта.