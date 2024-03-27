Soedesco анонсировала хоррор Dollhouse: Behind the Broken Mirror

Soedesco анонсировала ужастик Dollhouse: Behind the Broken Mirror — приквел приключенческого хоррор-боевика Dollhouse. Разработкой занимаются студии Indigo и Grindstone. Creazn Studio (автор Dollhouse) не имеет отношения к проекту.

В Dollhouse: Behind the Broken Mirror мы играем за Элизу де Мур, потерявшую память после выступления. Экспериментальное лекарство доктора Штерна отправит героиню в лабиринт забытых воспоминаний. Искать разгадку тайны прошлого Элизы предстоит в двух мирах: реальном и мире за разбитым зеркалом. Игра выйдет в этом году на PlayStation 5, Xbox Series и ПК (в Steam).