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Dollhouse: Behind the Broken Mirror 2024 г.
Адвенчура, Ужасы, От первого лица
2.3 3 оценки

Вышел новый сюжетный трейлер хоррор-игры Dollhouse: Behind the Broken Mirror

AceTheKing
Новости

Компания Soedesco представила новый сюжетный трейлер хоррор-игры Dollhouse: Behind the Broken Mirror - приквела игры Dollhouse. Разработкой игры занимаются студии Indigo и Grindstone.

Главной героиней игры станет Элиза де Мур: бывшая известная певица, которая страдает от амнезии, и её единственный выход - принимать лекарство загадочного доктора, которое отправляет её блуждать в лабиринт собственного сознания. Элизе предстоит разгадку тайны прошлого сразу в двух мирах: в реальном и в мире за разбитым зеркалом.

Игра выйдет в этом году на PlayStation 5, Xbox Series и PC (в Steam).

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