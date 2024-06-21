Вышел новый сюжетный трейлер хоррор-игры Dollhouse: Behind the Broken Mirror

В центре сюжета Dollhouse: Behind the Broken Mirror — Элиза де Мур, в прошлом блиставшая на сцене певица. Её карьера рушится в одночасье, когда во время выступления девушка внезапно падает в обморок, а после приходит в себя, не помня ничего о себе и своей жизни. Единственная надежда вернуть воспоминания — экспериментальный препарат доктора Стерна. Но путь к излечению лежит через пугающее путешествие в особняк Кукольный дом, где прошло детство Элизы. Туда, в Равенхилл, где за каждым поворотом старого дома героиню поджидают жуткие сюрпризы и необъяснимые явления. Разгадка тайн прошлого скрывается не только в реальном мире, но и в причудливом отражении за разбитыми зеркалами особняка.

Путь главной героини будет полон встреч с жуткими куклами, каждая из которых хранит в себе осколок потерянных воспоминаний Элизы. Эти зловещие создания — не просто декорации, а полноценные противники, бросающие вызов игроку. Сражаться с ними можно как при помощи оружия, вступая в открытую конфронтацию, так и скрытно, обходя врагов незамеченной. Но куклы — не единственное испытание. Dollhouse: Behind The Broken Mirror приготовил для игроков череду головоломок, умело вплетённых в канву повествования. Решая эти загадки, вы будете не просто упражнять свой ум, но и продвигаться вперёд по сюжету, открывая всё новые и новые тайны прошлого Элизы.

Ваши решения в игре — это не просто выбор между вариантами диалога или способом преодоления препятствий. Это судьбоносные развилки, определяющие дальнейший путь Элизы и финал её пугающего приключения. Каждое действие будет иметь последствия, каждый выбор — вести к одной из нескольких концовок. Сможет ли главная героиня, а вместе с ней и игрок, разгадать зловещие тайны Кукольного дома и остаться невредимой? Или мрачные секреты особняка поглотят Элизу, сделав её ещё одной жертвой потустороннего ужаса? Исход истории зависит только от вас.