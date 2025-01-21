Жуткий хоррор от первого лица Dollhouse: Behind the Broken Mirror выйдет 28 марта

Издатель SOEDESCO и разработчики Indigo Studios и Grindstone объявили о выходе хоррор-игры Dollhouse: Behind the Broken Mirror на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam. Релиз запланирован на 28 марта.

Этот хоррор от первого лица раскрывает мрачную историю Элизы де Моор, некогда знаменитой певицы, потерявшей память после загадочного инцидента. Теперь она исследует две реальности — свою повседневную жизнь и мир за разбитым зеркалом, чтобы восстановить утраченные воспоминания.

Игрокам предстоит сражаться с жуткими куклами, решать загадочные головоломки и делать выбор, определяющий финал истории. Леденящая атмосфера в стиле винтажного нуара, напряженное повествование и интригующие тайны ждут каждого, кто осмелится войти в Dollhouse.