Состоялся показ трейлера симулятора Doloc Town с анонсом даты выхода из раннего доступа

Разработчики из студии Red Saw Games представили официальный тизер-трейлер своего приключенческого симулятора Doloc Town. Опубликованный видеоролик приурочен к скорому полноценному релизу проекта и крупному контентному обновлению.

Свежий патч принесет в игру полноценное завершение основной сюжетной линии, которая развивалась на протяжении всего периода тестирования. Игроков ожидает введение совершенно новой масштабной карты с уникальными интерактивными объектами и секретными зонами для исследования. Авторы также переработали базовые геймплейные системы, улучшив баланс и добавив множество дополнительных механик для разнообразия игрового процесса.

За время нахождения в раннем доступе проект успел собрать более 1800 отзывов в магазине Valve, из которых 95 процентов являются крайне положительными. Игроки хвалят проект за необычное сочетание механик классической фермы и платформера в оригинальном антураже постапокалипсиса. В своих рецензиях игроки отмечают приятный пиксельный визуальный стиль, качественное музыкальное сопровождение и увлекательный игровой процесс, завязанный на исследовании пустошей вместе с дроном-компаньоном. Положительные отклики также связаны с хорошей оптимизацией для портативной консоли Steam Deck и активным взаимодействием авторов со своей аудиторией

Официальный релиз версии 1.0 запланирован на 6 августа 2026 года.