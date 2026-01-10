Инди-хит Dome Keeper стал бесплатным в Steam - но только на выходные

Steam запустила ограниченную по времени акцию, в рамках которой культовая инди-игра Dome Keeper стала доступна бесплатно. Предложение действует менее 72 часов и завершится 12 января в 21:00 по московскому времени, так что у игроков есть всего несколько дней, чтобы опробовать один из самых популярных инди-релизов 2022 года.

Dome Keeper — это гибрид tower-defense, roguelike и экшена, собравший 93% положительных отзывов в Steam. В игре нужно защищать купол-базу от волн врагов, параллельно углубляясь под землю в поисках ресурсов, улучшений и технологий. Каждая сессия строится на балансе между подготовкой обороны и экстренным реагированием на атаки, что делает геймплей напряжённым и затягивающим.

Проект от студии Bippinbits, изданный Raw Fury, часто хвалят за понятные механики, приятный темп и атмосферу «спокойного выживания». Игроки отмечают, что Dome Keeper отлично подходит и для Steam Deck, а также хорошо заходит как для коротких сессий, так и для длительных забегов.

Важно учитывать: в рамках акции игра доступна бесплатно только на время события. После его окончания Dome Keeper исчезнет из библиотеки, если её не приобрести. Если вы давно хотели познакомиться с этим инди-хитом, сейчас — лучший момент.