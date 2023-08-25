СТРИМ: Строим идеальный бизнес и требуем к себе уважения в Don Duality (+ раздача ключей) ©

Сегодня в 17:00 мы…а, нет, с вами снова один я. Собственно, по этой причине анонс сегодняшнего стрима публикуется с моего аккаунта. Сольный стрим стал для меня сюрпризом, так что будем опять тестировать новинку! Ну а чтобы было интересно, необычно и можно было бы вместе с частом принимать решения я решил взять Don Duality!

Игра выйдет ровно к началу стрима, и уже попала в список ожидаемых новинок. Будем строить грязный бизнес, воспитывать семью, разбираться с конкурентами (и с не самыми простыми игровыми механиками). Думаю, будет где разгуляться! Подключайтесь к нам на платформах YouTube и VK.

*плеер с трансляцией появится после ее начала*

Если захотите стартовать одновременно со мной, то смело топаем в Steam, где игра доступна!

UPD: Разработчики решили подарить несколько ключей зрителям трансляции, так что не пропустите! Включайте уведомления на нашем канале!