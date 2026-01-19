Игра Don't Eat Me, Granny: постарайся не стать бабкиным пирожком

Студия Peephole Team анонсировала Don't Eat Me, Granny - мрачный хоррор-стелс, где вас похитила жуткая бабуля с нездоровым аппетитом.

Не ешь меня, Бабуля — хоррор в мультяшном стиле, где тёмное фэнтези оживает. Вы играете за мальчика, похищенного жуткой бабулей, и оказываетесь в мире, где прошлое и настоящее переплетаются. Прячьтесь, решайте головоломки, перемещайтесь через порталы и раскройте тайны этого странного места, прежде чем оно поглотит вас навсегда.

Два времени — одна реальность. Меняйте прошлое и настоящее, чтобы решать головоломки и находить путь к спасению.

Несмотря на довольно простой геймплей и не то, чтобы уникального антагониста, Don't Eat Me, Granny выглядит довольно завлекательно - на пару вечеров хватит. Сама игра выйдет на PC в Steam в 2026 году