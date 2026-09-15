Don't Lose Aggro получила крупное обновление - теперь танку придётся защищать сразу трёх напарников

Однопользовательский рогалайт-экшен Don’t Lose Aggro получил первое крупное обновление в раннем доступе. Разработчики приурочили релиз к фестивалю Steam Party-Based RPG Fest, который проходит с 14 по 21 сентября. Главное изменение патча — увеличение размера отряда с двух до трёх персонажей, из-за чего роль танка стала ещё ответственнее.

Don’t Lose Aggro переносит привычную механику танкования из рейдов MMO в одиночную игру. Игроку необходимо удерживать внимание противников на себе, грамотно выбирать позицию и использовать способности, чтобы напарники могли наносить урон и не погибали в бою. Теперь под защитой окажутся сразу два союзника, а новые инструменты управления должны помочь контролировать ситуацию.

В обновлении появилась новая система маркировки целей и несколько вариантов поведения спутников. Кроме того, состав команды пополнил новый напарник — Призыватель. Разработчики также добавили новый учебник, щит с дополнительными модификаторами прочности, новые статусные эффекты и дебафы.

Отдельного внимания заслуживает способность «Кровавый удар». Она позволяет одновременно наносить врагам урон и восстанавливать здоровье самого танка, что открывает новые возможности для выживания в затяжных сражениях. Также команда внесла ряд улучшений интерфейса и общего удобства управления.

Обновление стало результатом недавнего публичного тестирования, во время которого разработчики собирали отзывы игроков о новых системах. Теперь все изменения доступны в версии раннего доступа Don’t Lose Aggro, которая уже продаётся в Steam.

Таким образом, расширение отряда меняет привычный баланс игры: теперь танку придётся следить не за одним напарником, а сразу за двумя, одновременно удерживая агрессию противников и контролируя поле боя.