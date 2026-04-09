Уилсон и команда вернустя в новой кооперативной выживалке Don't Starve Elsewhere

Студия Klei Entertainment представила Don't Starve Elsewhere — новую часть своей популярной серии выживания. Анонс состоялся в рамках Triple-i Initiative Showcase 2026 и сразу привлёк внимание поклонников франшизы.

Проект развивает идеи Don't Starve Together, сохраняя кооперативный формат, но добавляя новые механики и улучшения. В игре вновь появятся знакомые персонажи, включая Уилсона, Уиллоу, Венди и WX-78.

Среди главных нововведений — более вертикальный мир, расширенные возможности исследования и улучшенная мобильность. Игроки смогут легче перемещаться по локациям, перепрыгивать препятствия и избегать опасностей, включая гибель в воде.

Также в игре появятся новые существа и угрозы, от странных гибридов животных до демонических растений. При этом основа геймплея останется прежней: сбор ресурсов, строительство базы и выживание в опасном мире.

Don't Starve Elsewhere уже можно добавить в список желаемого в Steam. Дата релиза пока не объявлена.