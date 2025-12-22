Для Donkey Kong Bananza вышло обновление 3.0.0 с настройками камеры и локализацией

Компания Nintendo выпустила свежее обновление для своего платформера Donkey Kong Bananza, доступного эксклюзивно на консоли Nintendo Switch 2. Патч под версией 3.0.0 уже доступен для загрузки и вносит изменения как в техническую часть игры, так и в языковые настройки.

Одним из ключевых нововведений стала возможность более гибкой настройки поведения виртуального оператора. Разработчики добавили в раздел Параметры меню паузы новую опцию под названием Автоматическое слежение камеры. Теперь пользователи могут самостоятельно решать, нужно ли им автоматическое поворачивание камеры за персонажем, переключая тумблер в положение ВКЛ или ВЫКЛ. Это изменение, вероятно, стало ответом на отзывы игроков, испытывавших дискомфорт при стандартных настройках обзора.

Помимо геймплейных опций, патч расширяет список поддерживаемых локализаций. В игру был добавлен тайский язык. При выборе настройки Тайский/Английский в системном меню консоли весь текст в игре будет переведен на тайский язык, при этом озвучка останется английской.

В официальном списке изменений также упоминается, что были внесены и другие правки, направленные на устранение мелких ошибок и улучшение общего игрового процесса, однако детальный список исправленных багов разработчики не предоставили. Напомним, что ранее осенью игра получила крупное дополнение DK Island & Emerald Rush.