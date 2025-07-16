Donkey Kong Bananza изначально разрабатывалась для Nintendo Switch, но столкнулась с препятствиями

Команда Nintendo, стоящая за предстоящей игрой Donkey Kong Bananza, в интервью «Спросите разработчиков» рассказала, как возникла идея разрушаемого окружения и почему игра выйдет эксклюзивно на Nintendo Switch 2, а не на оригинальной Switch.

Разработчики Bananza, — это та же команда, что создала Super Mario Odyssey, где вскоре после выхода игры появилось разрушаемое окружение. Эта идея была объединена с задачей создания трёхмерной игры Donkey Kong, которая передавала бы суть персонажа, но при этом открывала бы новый уровень инноваций для игроков. Разработчики решили добавить разрушение окружения, которое является основной темой Bananza.

В интервью руководители проекта объясняют, что решили объединить опыт трёхмерных игр серии Mario с воксельной архитектурой разрушений. Для тех, кто не знает, воксель — это трёхмерный пиксель. Вот в чём разница. Пиксель-арт состоит из множества крошечных квадратиков, которые, будучи расположены на плоской поверхности с вариациями цвета, создают двумерное изображение, или пиксель. Если взять ту же идею и распространить её на три измерения, получится воксель, или трёхмерный пиксель.

Команда создала весь мир Bananza из вокселей, включая персонажей и, что самое главное, ландшафт. Технология вокселей позволила разработчикам настраивать внешний вид и материал каждого воксела, что позволило команде поддерживать высокий уровень детализации и различать различные ландшафты, окружения и материалы. Например, песок взаимодействует иначе, чем вода или снег.

В интервью выяснилось, что воксельная технология действительно использовалась при разработке Super Mario Odyssey, например, для сырных скал в Luncheon Kingdom или для Марио, пробирающегося по снегу в Snow Kingdom. Возьмите дизайн этих двух локаций и распространите его на целую игру, и получится Donkey Kong Bananza.

Сначала мы задумались, как можно улучшить то, что изначально было создано для Switch, чтобы использовать преимущества Switch 2. Одним из самых очевидных улучшений стало то, что мы могли размещать гораздо больше объектов в окружении, чем раньше. Возможность размещать больше объектов на ландшафте не только увеличила визуальное богатство игры. Что ещё важнее, увеличилось количество объектов, которые игроки могли разрушить, что усилило восторг от возможности разрушить всё и вся. Это соответствовало основной концепции игры – разрушению. Это убедило нас, что игра станет ещё интереснее, если мы разработаем её для Switch 2 – сказал Ватанабэ, арт-директор Bananza.

Команду спросили, планировалась ли Donkey Kong Bananza изначально как игра для Nintendo Switch 2, и разработчики ответили:

Изначально мы начали разрабатывать Donkey Kong Bananza на Nintendo Switch, но столкнулись с некоторыми трудностями. Думаю, это было где-то в 2021 году, когда мы начали думать о переносе разработки на Switch 2.

Одной из таких проблем была высокая требовательность воксельной технологии к системной памяти, которой у оригинальной Switch было недостаточно для поддержки всего, что хотели разработчики. Разработчики заявили, что воксельная технология использует в восемь раз больше данных, чем традиционные пиксели. Команда заявила, что оригинальная Switch с трудом справится с такой нагрузкой, а также указала на другие ограничения, например, на неудовлетворительный уровень физики мира на первой Switch.

Например, при 30 кадрах в секунду разработчикам не удалось передать разрушаемость Донки Конга, особенно когда он разрушал окружение. Низкая частота кадров означала, что не все разрушения были видны. Эта проблема была исправлена при обновлении до 60 кадров в секунду, и разработчики отметили:

Физика столкновений подразумевает множество событий, происходящих одновременно. Донки Конг наносит удар, ландшафт и объекты разрушаются, а визуальные эффекты показывают разлетающиеся обломки. Всё это сжато в один момент. При 30 кадрах в секунду мы не могли полностью передать всё, что происходит в этот момент. Но при 60 кадрах в секунду мы увидели, как это ощущение разрушения проявляется гораздо отчётливее. Мы подумали: «Вот это да!» Switch 2 не только поволила игре работать хорошо, но и раскрыла весь её потенциал — нет, она сделала игру возможной», — сказал Ватанабэ.

Релиз Donkey Kong Bananza состоится 17 июля.