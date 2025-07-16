У обладателей Nintendo Switch 2 наступил очередной праздник: Donkey Kong: Bananza метит на GOTY с 91 баллом от журналистов
Возвращение великой франшизы игроки точно встретят с помпой.
Пресса отмечает, что новый проект от авторов Super Mario Odyssey получился крайне веселым и залипательным, засчет системы разрушения и постоянного подкидывания новых геймплейных механик.
К слову, игра также предлагает достаточно сложности в духе Odyssey в некоторых моментах, так что каждый себе найдет в игре что-то по душе.
Игра про Videogamedunkey выйдет уже завтра эксклюзивно на Switch 2.
У фанатов Нинки любая агуша игра претендент на готи
Поиграй поймёшь.
понять что? что это игра Нинтендо которой просто накидывают баллы за то что это игра Нинтендо?
А ты хоть то играл ? С виду агуша но сложность может быть басящей.
Думалось, что даже больше получит, как никак идейное продолжение Super Mario Odyssey. 90 из 100 для грибного королевства -- расхожее дело.
Но в одном Ни не откажешь -- умении выпускать системсэллеры. При этом за два десятилетия стилистика оных практически не изменилась. Все тот же детский фан, но с новыми анимациями. механиками и геймлейными активностями.
Если вид не сбоку, то нафиг.