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Donkey Kong Bananza 17.07.2025
Экшен, От третьего лица
6.3 11 оценок

Donkey Kong: Bananza метит на GOTY с 91 баллом от журналистов

Solstice Solstice

У обладателей Nintendo Switch 2 наступил очередной праздник: Donkey Kong: Bananza метит на GOTY с 91 баллом от журналистов

Возвращение великой франшизы игроки точно встретят с помпой.

Пресса отмечает, что новый проект от авторов Super Mario Odyssey получился крайне веселым и залипательным, засчет системы разрушения и постоянного подкидывания новых геймплейных механик.

К слову, игра также предлагает достаточно сложности в духе Odyssey в некоторых моментах, так что каждый себе найдет в игре что-то по душе.

Игра про Videogamedunkey выйдет уже завтра эксклюзивно на Switch 2.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Tommy.

У фанатов Нинки любая агуша игра претендент на готи

5
hpi

Поиграй поймёшь.

4
Tommy. hpi

понять что? что это игра Нинтендо которой просто накидывают баллы за то что это игра Нинтендо?

1
kotasha

А ты хоть то играл ? С виду агуша но сложность может быть басящей.

maximus388

Думалось, что даже больше получит, как никак идейное продолжение Super Mario Odyssey. 90 из 100 для грибного королевства -- расхожее дело.
Но в одном Ни не откажешь -- умении выпускать системсэллеры. При этом за два десятилетия стилистика оных практически не изменилась. Все тот же детский фан, но с новыми анимациями. механиками и геймлейными активностями.

1
Kenn1y

Если вид не сбоку, то нафиг.