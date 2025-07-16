У обладателей Nintendo Switch 2 наступил очередной праздник: Donkey Kong: Bananza метит на GOTY с 91 баллом от журналистов

Возвращение великой франшизы игроки точно встретят с помпой.

Пресса отмечает, что новый проект от авторов Super Mario Odyssey получился крайне веселым и залипательным, засчет системы разрушения и постоянного подкидывания новых геймплейных механик.

К слову, игра также предлагает достаточно сложности в духе Odyssey в некоторых моментах, так что каждый себе найдет в игре что-то по душе.

Игра про Videogamedunkey выйдет уже завтра эксклюзивно на Switch 2.