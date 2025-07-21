Donkey Kong Bananza мощно стартовал в Британии - но до Super Mario Odyssey ещё далеко

Новый платформер Donkey Kong Bananza уверенно ворвался на вершину британского чарта продаж, продемонстрировав самый успешный старт в истории серии. По данным журналиста Криса Дринга, игра на момент запуска продалась в три раза лучше, чем Donkey Kong Country: Tropical Freeze, но всё же в два раза хуже, чем флагманская Super Mario Odyssey.

Важно понимать контекст этих цифр: речь идёт только о физических копиях на британском рынке. А с 2017 года — момента выхода Odyssey — цифровые продажи на платформах Nintendo значительно выросли. Более того, Bananza предлагается в eShop по сниженной цене, что делает цифровую версию более привлекательной и может искажать общую картину по сравнению с предыдущими релизами.

Тем не менее, Bananza уже показывает себя как ключевое обновление франшизы Donkey Kong. Несмотря на очевидный отрыв от гиганта вроде Марио, игра задаёт новую планку для всей серии. Особенно с учётом того, что проект стал самым продаваемым на запуске тайтлом для Nintendo Switch 2 и обошёл конкурентов по платформе.

Хотя Донки Конг ещё не может сравниться с Марио в плане узнаваемости и масштаба, Bananza доказывает, что у персонажа — большое будущее. Учитывая хорошие стартовые позиции и активную маркетинговую поддержку со стороны Nintendo, у игры есть все шансы закрепиться в числе главных хитов консоли.

Сейчас Donkey Kong Bananza — не просто новый выпуск серии, а настоящий символ возрождения бренда, и первый шаг к полноценному возвращению Конга на вершину платформеров.