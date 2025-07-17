Donkey Kong Bananza на Switch 2 использует устаревшую версию AMD FSR 1, а не NVIDIA DLSS

Donkey Kong Bananza — новейший трёхмерный платформер от создателей высоко оцененной критиками Super Mario Odyssey. Судя по уже появившимся в сети обзорам, это очередной хит Nintendo. На Metacritic игра получила оценку 91 балл, и рецензенты хвалят её свежий взгляд на жанр, художественное оформление и разрушаемые песочницы.

Что касается технологий, эксклюзив для Nintendo Switch 2 эффективно использует передовое оборудование NVIDIA для создания детализированного окружения, реалистичных разрушений и анимации. Однако в рамках комплексного обзора игры от Digital Foundry, охватывающего её производительность и технические достижения, мы обнаруживаем несколько неожиданный факт.

По данным Digital Foundry, игра использует AMD FSR 1, а не DLSS, для динамического разрешения 1080p–1200p в док-станции (или отображения 1080p в портативном режиме), которое затем сочетается со старой технологией постобработки сглаживания для сглаживания краев.

Этот подход старой школы удивляет, поскольку Nintendo Switch 2 включает в себя технологию NVIDIA Tensor Core для поддержки DLSS, которая широко считается золотым стандартом для технологии суперразрешения.

FSR 1, решение для пространственного масштабирования, не учитывающее движение и временные данные, вносит больше артефактов и даёт значительно менее детализированное изображение, чем даже FSR 2, не говоря уже о DLSS. В Donkey Kong Bananza это означает, что мелкие детали получаются неровными или полностью теряются при проходе с суперразрешением, что негативно сказывается на общем качестве изображения.

Производительность Donkey Kong Bananza может упасть с 60 до 30 кадров в секунду из-за реализации вертикальной синхронизации, изображение предоставлено: Digital Foundry.

Конечно, Digital Foundry по-прежнему хвалит визуальную составляющую игры, которая на Switch 2 выглядит просто потрясающе. Однако интересно, насколько лучше или чётче стала бы игра, если бы команда Nintendo включила поддержку DLSS. Это не единственная критика производительности игры: Digital Foundry также обнаружила, что при игре в режиме док-станции вертикальная синхронизация снижает частоту кадров до 30 FPS в некоторых наиболее требовательных моментах. Как заметит любой, кто переключался с 30 FPS на 60 FPS на консоли, разница между двумя частотами кадров заметна сразу.

Однако ни один из этих недостатков не является решающим, поскольку Digital Foundry, как и другие рецензенты, посчитали Donkey Kong Bananza фантастическим 3D-платформером, который выводит жанр и безупречный игровой дизайн Nintendo на новый уровень.