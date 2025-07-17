Donkey Kong на распутье: Bananza задаст курс для 2D и 3D-ветвей франшизы

В преддверии выхода Donkey Kong Bananza — новой крупной игры от Nintendo, премьера которой состоится 17 июля, разработчики делятся амбициозными планами относительно будущего всей франшизы. Продюсер Кента Мотокура в свежих ответах на вопросы заявил, что цель Bananza — не просто развлечение, а определение того, каким должен быть трехмерный Donkey Kong в долгосрочной перспективе.

По словам Мотокуры, команда стремится создать две отдельные ветви развития — для 2D и 3D-игр. Это направление уже доказало свою эффективность на примере серии Super Mario, где классические двухмерные платформеры существуют параллельно с объемными приключениями в стиле Odyssey.

«Мы хотели, чтобы Bananza стала символом 3D Donkey Kong, способной продемонстрировать все сильные стороны персонажа и его новые действия. В итоге выбрали концепцию разрушения как основу геймплея», — подчеркнул продюсер.

Одна из важнейших задач — переосмысление дизайна самого Донки Конга. Мотокура отметил, что герой, знакомый фанатам с самых первых игр, должен эволюционировать, не теряя узнаваемости. Обновлённый облик вдохновлён как классическими аркадами Миямото, так и современными появлениями Конга в кино и других играх Nintendo, включая фильм Super Mario Bros. (2023) и Mario Kart World.

«Мы вернулись к корням — оригинальному Донки Конгу от Миямото-сана, но обновили образ, адаптируя его под стиль Bananza», — добавил он.

Мотокура также раскрыл, что разработка Bananza стартовала ещё в 2017 году, сразу после выхода Super Mario Odyssey. Таким образом, проект готовился к релизу восемь лет, что подчеркивает его значимость для внутренней команды Nintendo.

Наряду с продюсером, режиссёр проекта Казуя Такахаси также активно делился подробностями разработки, намекая, что в будущем возможны как новые 2D-приключения, так и полномасштабное развитие 3D-направления.

Donkey Kong Bananza станет эксклюзивом Nintendo Switch 2 и, по мнению самих авторов, будет играть ключевую роль в формировании будущего одной из старейших и любимых серий Nintendo.