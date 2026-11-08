Энтузиасты запустили Donkey Kong Bananza с Nintendo Switch 2 на ПК с помощью статической рекомпиляции

Разработчики открытого программного обеспечения представили первый публичный выпуск проекта DKB Recomp под номером 0.1.0, нацеленного на перенос платформера Donkey Kong Bananza с консоли Nintendo Switch 2 на операционную систему Windows. В основе решения лежит методика статической рекомпиляции, исключающая традиционную эмуляцию среды во время исполнения. Оригинальный машинный код инструкций ARM64 заблаговременно транслируется в исходный код на языке C и компилируется в нативное приложение для архитектуры x86-64 с графическим выводом через Vulkan. На текущий момент это первый известный публичный проект подобного рода для платформы нового поколения от Nintendo.

В качестве основы разработки авторы использовали наработки TotK Recomp, где сходный подход обеспечил запуск The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom с оригинальной Nintendo Switch. Системные вызовы операционной системы берет на себя собственная реализация окружения, а графические команды направляются во внутренний обработчик интерфейса NVN 2, где уже реализовано более 700 базовых точек входа. Шейдерные программы микроархитектуры NVIDIA Ampere сначала понижаются до инструкций Maxwell с помощью компонентов эмулятора Eglantine от команды Eden Emulator Project, а затем преобразуются в универсальный байт-код SPIR-V.

Создатели проекта отдельно акцентируют внимание на вопросах авторских прав и категорически исключают распространение закрытых материалов:

Никакие файлы игры не включены в проект и никогда не будут добавлены. Необходима собственная копия Donkey Kong Bananza, снятая с личной консоли. Инструкции по получению этих данных не предоставляются. Сама игра недоступна для скачивания: релиз содержит только установщик, а нативный файл каждый пользователь собирает локально из собственного дампа.

- Lucas-blip-png, ведущий разработчик проекта DKB Recomp

Текущая версия 0.1.0 носит статус экспериментальной, однако игра уже позволяет пройти вводный эпизод. Приложение проходит титульный экран, корректно воспроизводит обучающие видеоролики формата VP9, обрабатывает команды с геймпада и дает возможность перемещаться по туннелям, круша препятствия вплоть до локации Ingot Isle Cave-In. До полной стабильности проекту еще далеко: часть визуальных эффектов не отображается, а геометрия разрушаемых поверхностей выводится сплошным черным цветом из-за незавершенной адаптации геометрических шейдеров.

Технические требования утилиты весьма высоки из-за интенсивного расхода ресурсов: исполняемый файл сразу резервирует около 14 ГБ памяти, ввиду чего системе требуется не менее 16 ГБ оперативной памяти и объемный файл подкачки, а комфортной планкой заявлены 32 ГБ. На тестовой конфигурации с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti прохождение первой зоны работало на частоте 60 кадров в секунду с небольшими задержками лишь при первичной компиляции ресурсов новых локаций. На мобильном видеочипе NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop кадровая частота в открытых зонах составляет от 31 до 35 кадров в секунду. На ускорителях AMD и Intel работа пока нестабильна и часто приводит к аварийной остановке графического устройства.

Значительная часть исходного кода и технической документации была подготовлена с привлечением ИИ-ассистентов Claude Code и проверена серией автоматических тестов. Помимо сборки под Windows, энтузиасты подготовили скрипты для Linux и macOS, где игра запускается на чипах Apple Silicon через транслятор MoltenVK и доходит до экрана выбора режимов. Дальнейшая работа команды сосредоточена на устранении сбоев видеодрайверов NVIDIA, реализации поддержки обновления 3.2.0 и корректной отрисовке разрушаемых объектов.