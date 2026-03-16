Nintendo хочет сильнее разделить игры про Марио и Донки Конга

Продюсер Кэнта Мотокура рассказал, что в Nintendo стремятся сохранять чёткие различия между играми про Марио и Донки Конг, несмотря на общие корни этих франшиз.

Во время выступления на Game Developers Conference разработчик обсудил создание Donkey Kong Bananza. По его словам, команда, ранее работавшая над Super Mario Odyssey, изначально задумывалась над вопросом: что может делать Донки Конг такого, чего не может Марио.

На раннем этапе разработки Мотокура также консультировался с ветеранами Nintendo — Сигэру Миямото и Ёсиаки Коидзуми — чтобы точнее определить ключевые особенности персонажа и направление будущей игры.

По словам продюсера, разработчики понимают, что фанаты часто сравнивают две серии, однако команда старается подчеркнуть различия между ними. Это касается не только персонажей, но и игрового процесса, который должен предлагать разные стили прохождения.

В Nintendo считают, что именно разнообразие подходов и механик позволяет обеим франшизам оставаться интересными для игроков и не конкурировать напрямую друг с другом.