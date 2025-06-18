Nintendo поделилась подробностями и геймплеем нового 3D-платформера Donkey Kong Bananza

Nintendo представила 15-минутный геймплейный показ Donkey Kong Bananza — своего нового масштабного 3D-платформера. В игре появится юная версия Полины, которая станет компаньоном Донки Конга в их совместном приключении по спасению золотых бананов из подземного мира.
Ключевые особенности:
- Режим Bananza: Пение Полины активирует звериную силу Донки Конга, позволяя ему превращаться в различных животных (зебру, страуса и других)
- Полная разрушаемость окружения: Игроки смогут взаимодействовать с окружающим миром, разрушая элементы ландшафта
- Кастомизация: Разнообразные варианты внешнего вида для Донки Конга и Полины, включая аксессуары и изменения окраса
- Кооперативный режим: Возможность играть вдвоём — один игрок управляет Донки Конгом, второй — Полиной
- Классические элементы: Возвращение уровней с вагонетками и других узнаваемых механик из предыдущих игр серии
Дополнительные возможности:
- Режим DK Artist для создания каменных скульптур с помощью Joy-Con
- Поддержка amiibo (специальная фигурка разблокирует эксклюзивный наряд для Полины)
- Система прокачки характеристик через испытания и очки навыков
Релиз Donkey Kong Bananza состоится 17 июля эксклюзивно для Nintendo Switch 2.
Выглядит интересно, последняя нормальная игра с разрушениями была первая red faction
Механики прикольные, но графика жесть. У меня чуть глаза не вытекли...
и за это просят 80 баксов
и за этот графонистый ужас 80 баксов просят они? Им должно быть стыдно, даже у half-life 2 2004 года графика и то лучше, им бы графонием сначала заняться а то вообще ужас, даже увейк 1996 года и то лучше выглядит. Красная цена этой игры 10 долларов не больше. Я бы еще понял бы 80 баксов если бы там уровень графония как в хл аликс был бы но за такую графику 80 баксов это грабеж.
Ушки физикса точнее прокладки Apex так и торчат. Мех бы мог быть и получше. А так новый уровень известной еще с первой нинтендо франшизы. Клон которой у нас назывался денди.