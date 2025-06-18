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Donkey Kong Bananza июль 2025 г.
Экшен, От третьего лица
5.5 8 оценок

Nintendo поделилась подробностями и геймплеем нового 3D-платформера Donkey Kong Bananza

AceTheKing AceTheKing

Nintendo представила 15-минутный геймплейный показ Donkey Kong Bananza — своего нового масштабного 3D-платформера. В игре появится юная версия Полины, которая станет компаньоном Донки Конга в их совместном приключении по спасению золотых бананов из подземного мира.

Ключевые особенности:

  • Режим Bananza: Пение Полины активирует звериную силу Донки Конга, позволяя ему превращаться в различных животных (зебру, страуса и других)
  • Полная разрушаемость окружения: Игроки смогут взаимодействовать с окружающим миром, разрушая элементы ландшафта
  • Кастомизация: Разнообразные варианты внешнего вида для Донки Конга и Полины, включая аксессуары и изменения окраса
  • Кооперативный режим: Возможность играть вдвоём — один игрок управляет Донки Конгом, второй — Полиной
  • Классические элементы: Возвращение уровней с вагонетками и других узнаваемых механик из предыдущих игр серии

Дополнительные возможности:

  • Режим DK Artist для создания каменных скульптур с помощью Joy-Con
  • Поддержка amiibo (специальная фигурка разблокирует эксклюзивный наряд для Полины)
  • Система прокачки характеристик через испытания и очки навыков

Релиз Donkey Kong Bananza состоится 17 июля эксклюзивно для Nintendo Switch 2.

6
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
agula98

Выглядит интересно, последняя нормальная игра с разрушениями была первая red faction

2
Сережаа

Механики прикольные, но графика жесть. У меня чуть глаза не вытекли...

1
Neco-Aheron

и за это просят 80 баксов

1
Brock_Harrison

и за этот графонистый ужас 80 баксов просят они? Им должно быть стыдно, даже у half-life 2 2004 года графика и то лучше, им бы графонием сначала заняться а то вообще ужас, даже увейк 1996 года и то лучше выглядит. Красная цена этой игры 10 долларов не больше. Я бы еще понял бы 80 баксов если бы там уровень графония как в хл аликс был бы но за такую графику 80 баксов это грабеж.

Egik81

Ушки физикса точнее прокладки Apex так и торчат. Мех бы мог быть и получше. А так новый уровень известной еще с первой нинтендо франшизы. Клон которой у нас назывался денди.