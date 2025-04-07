Nintendo случайно показала нераскрытого персонажа в Donkey Kong Bananza, который может повлиять на вселенную Mario

На последнем Nintendo Switch 2 Direct был представлен Donkey Kong Bananza, первая новая игра о персонаже за более чем десять лет и его долгожданное 3D-приключение с тех пор, как вышел Donkey Kong 64. Однако кроме самой игры, Nintendo случайно раскрыла не анонсированного персонажа, который может значительно повлиять на вселенную Mario.

На сайте Nintendo Korea был опубликован арт обложки игры, на котором изображена, вероятно, гораздо более молодая версия Полины, зацепившаяся за культовый галстук Донки Конга. Она держится за него с улыбкой, пока он разрушает землю. Этот персонаж не упоминается в трейлере и других рекламных материалах игры, что делает его появление весьма неожиданным.

Полина, известная как девушка, которую Марио спасает в аркаде Donkey Kong 1981 года, в последующих играх занимает пост мэра в Super Mario Odyssey и появляется в других спин-оффах вселенной Mario. Однако данная версия Полины выглядит значительно моложе и явно имеет большое значение для сюжетных линий MarioVerse. Это может быть приквел или новое объяснение их отношений с DK. Возможно, Полина и Донки Конг были друзьями до событий первой игры, а возможно, это новый персонаж или даже родственник Полины.

Сюжетные предположения множатся, и все они делают Donkey Kong Bananza еще более интригующим. Особенно, если учесть отсутствие Дидди Конга, который мог бы стать частью этой истории. Как бы то ни было, фанаты с нетерпением ждут подробностей, чтобы понять, как этот неожиданный персонаж повлияет на классическую вселенную Mario.