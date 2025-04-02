Новая игра Donkey Kong Bananza выходит на Switch 2 в июле

На презентации Nintendo Switch 2 Direct был анонсирован долгожданный проект — Donkey Kong Bananza. Это новая игра про Донки Конга, которая обещает стать ярким воплощением серии. Визуальный стиль игры значительно отличается от предыдущих частей, став более красочным и диким, с новым дизайном главного героя — Донки Конга. Несмотря на спорный внешний вид, сама игра выглядит впечатляюще.
Donkey Kong Bananza предлагает огромные открытые локации, в которых Донки Конг может не только бегать, но и забираться на любые поверхности, исследуя мир почти в стиле Minecraft. Благодаря улучшенной мощности Switch 2, игра позволит разрушать элементы окружения, давая игрокам свободу действия, как никогда ранее.
Для поклонников серии, это долгожданное возвращение любимого персонажа, особенно после выхода Donkey Kong 64 в 1999 году. Игра выйдет в июле 2025 года, и её анонс без сомнений добавит энтузиазма к запуску Nintendo Switch 2.
Без шуток, выглядит классно. Непонятно пока цели игры, но тем не менее, заинтересовали
Самый интересный эксклюзив, тут используется разрушаемость в угоду геймплею, а не для галочки, этого практически не встречается в играх.
Поэтому Нинтендо и успешны, они делают в первую очередь игры в которые интересно играть, а не кинцо без геймплея или пустые гриндилки в открытом мире.
нормальные видеоигры наконец-то , при том пом по ДК, ну ждем
Не фанат нинки, нравится только байонет и 2 последние зельды, однако донки конг реально смотрится интересно)
30 фпс по ошущениям((
При всем уважение к нинтендо, это не donkey kong, а какое-то месиво камнями, которое перегружает экран разными мелкими взрывами. Donkey kong на snes остается пока самым любимым эксклюзивом. Там была история, интрига, настоящее спасение и приключения, а это что, возможно весело и прикольно, но не donkey kong.
Правда сами здания сломать вряд-ли получиться, да и боевку неплохо бы слегка улучшить.