Новая игра Donkey Kong Bananza выходит на Switch 2 в июле

На презентации Nintendo Switch 2 Direct был анонсирован долгожданный проект — Donkey Kong Bananza. Это новая игра про Донки Конга, которая обещает стать ярким воплощением серии. Визуальный стиль игры значительно отличается от предыдущих частей, став более красочным и диким, с новым дизайном главного героя — Донки Конга. Несмотря на спорный внешний вид, сама игра выглядит впечатляюще.

Donkey Kong Bananza предлагает огромные открытые локации, в которых Донки Конг может не только бегать, но и забираться на любые поверхности, исследуя мир почти в стиле Minecraft. Благодаря улучшенной мощности Switch 2, игра позволит разрушать элементы окружения, давая игрокам свободу действия, как никогда ранее.

Для поклонников серии, это долгожданное возвращение любимого персонажа, особенно после выхода Donkey Kong 64 в 1999 году. Игра выйдет в июле 2025 года, и её анонс без сомнений добавит энтузиазма к запуску Nintendo Switch 2.