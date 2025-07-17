Полная локализация: Donkey Kong Bananza для Switch 2 выйдет с русской озвучкой

Donkey Kong Bananza для Nintendo Switch 2 выйдет с полной русской локализацией, включая субтитры, интерфейс и озвучку. Об этом сообщило издание GameMAG, ссылаясь на собственного корреспондента в Токио, который уже опробовал игру.

Хотя сам Донки Конг не говорит словами, его компаньонка Полина — центральный голос приключения. Заточенная в камне в начале истории, она активно сопровождает игрока, комментируя происходящее, что делает сюжет более живым и понятным для русскоязычной аудитории.

О русской версии стало известно ещё весной, но до последнего момента было неясно, насколько глубокой окажется локализация, особенно после закрытия российского офиса Nintendo. Теперь сомнений нет: перевод будет полноценным.

Мировой релиз Donkey Kong Bananza состоится 17 июля, и на русском языке она будет доступна во всех основных игровых регионах, независимо от региона покупки.