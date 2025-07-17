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Donkey Kong Bananza 17.07.2025
Экшен, От третьего лица
6.3 12 оценок

Полная локализация: Donkey Kong Bananza для Switch 2 выйдет с русской озвучкой

butcher69 butcher69

Donkey Kong Bananza для Nintendo Switch 2 выйдет с полной русской локализацией, включая субтитры, интерфейс и озвучку. Об этом сообщило издание GameMAG, ссылаясь на собственного корреспондента в Токио, который уже опробовал игру.

Хотя сам Донки Конг не говорит словами, его компаньонка Полина — центральный голос приключения. Заточенная в камне в начале истории, она активно сопровождает игрока, комментируя происходящее, что делает сюжет более живым и понятным для русскоязычной аудитории.

О русской версии стало известно ещё весной, но до последнего момента было неясно, насколько глубокой окажется локализация, особенно после закрытия российского офиса Nintendo. Теперь сомнений нет: перевод будет полноценным.

Мировой релиз Donkey Kong Bananza состоится 17 июля, и на русском языке она будет доступна во всех основных игровых регионах, независимо от региона покупки.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Raphtallia

Мартышка будет рычать на Русском?

3
Юрий Пенкин

а там разве разговаривают? он же просто рычит всегда, или там голос рассказчика?

2
Th1Phantom

Во многих играх от Nintendo написано, что озвучки нету или «Multy», хотя некоторые персонажи могут что-то сказать, и почти всегда есть русская озвучка, так что неудивительно, что в Donkey Kong Bananza она тоже будет, ведь в принципе озвучивать очень мало фраз нужно в таких играх.

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