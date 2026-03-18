Положительный прием Donkey Kong Bananza вдохновляет Nintendo на новые приключения Конга

Продюсер Nintendo Кента Мотокура рассказал, что успех Donkey Kong Bananza помогает ему демонстрировать потенциал культового персонажа компании, хотя официально о продолжении 3D-игр с Донки Конгом пока ничего не известно.

«Для нас Донки Конг — часть ДНК Nintendo, так же как Марио и Линк», — отметил Мотокура. «Возможность видеть, что игрокам снова нравится играть за Донки Конга, помогает мне показывать потенциал этого персонажа и вселяет уверенность, что его можно использовать в будущем».

Хотя Nintendo не раскрывает конкретных планов, продюсер добавил, что идеи из Donkey Kong Bananza могут вдохновить следующий крупный проект компании. Положительная реакция игроков на игру дает основания надеяться, что 3D-приключения за знаменитого гориллу могут появиться снова, особенно в эпоху Switch 2.