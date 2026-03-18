ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Donkey Kong Bananza 17.07.2025
Экшен, От третьего лица
6.3 31 оценка

Положительный прием Donkey Kong Bananza вдохновляет Nintendo на новые приключения Конга

IKarasik IKarasik

Продюсер Nintendo Кента Мотокура рассказал, что успех Donkey Kong Bananza помогает ему демонстрировать потенциал культового персонажа компании, хотя официально о продолжении 3D-игр с Донки Конгом пока ничего не известно.

«Для нас Донки Конг — часть ДНК Nintendo, так же как Марио и Линк», — отметил Мотокура. «Возможность видеть, что игрокам снова нравится играть за Донки Конга, помогает мне показывать потенциал этого персонажа и вселяет уверенность, что его можно использовать в будущем».

Хотя Nintendo не раскрывает конкретных планов, продюсер добавил, что идеи из Donkey Kong Bananza могут вдохновить следующий крупный проект компании. Положительная реакция игроков на игру дает основания надеяться, что 3D-приключения за знаменитого гориллу могут появиться снова, особенно в эпоху Switch 2.

5
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий