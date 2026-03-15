Продюсер Nintendo намекнул, что идеи Donkey Kong Bananza могут повлиять на следующую игру студии

Продюсер Кента Мотокура заявил, что некоторые идеи, реализованные в Donkey Kong Bananza, могут повлиять на будущий проект команды. Разработчики не раскрывают, над чем именно работают дальше, однако отдельные элементы новой игры могут дать подсказки о направлении следующего тайтла студии.

Сейчас Donkey Kong Bananza считается одним из ключевых 3D-платформеров на Nintendo Switch 2. Игру создала команда, ранее работавшая над Super Mario Odyssey, и именно она первой выпустила проект после успеха знаменитого платформера.

По словам Мотокуры, во время разработки нередко появляются идеи, которые могут получить развитие в будущих играх студии. Он отметил, что опыт создания первой за 25 лет трёхмерной игры про Донки Конга, вероятно, окажет влияние на следующий крупный проект команды.

Сюжет Donkey Kong Bananza рассказывает о приключении Донки Конга вместе с Паулиной. Однако разработчики намеренно оставили некоторые детали истории открытыми для интерпретации. В частности, Мотокура отказался подробно объяснять, кем именно является молодая версия Паулины, предложив игрокам самим строить теории.