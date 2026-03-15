Donkey Kong Bananza 17.07.2025
Экшен, От третьего лица
6.5 29 оценок

Продюсер Nintendo намекнул, что идеи Donkey Kong Bananza могут повлиять на следующую игру студии

IKarasik IKarasik

Продюсер Кента Мотокура заявил, что некоторые идеи, реализованные в Donkey Kong Bananza, могут повлиять на будущий проект команды. Разработчики не раскрывают, над чем именно работают дальше, однако отдельные элементы новой игры могут дать подсказки о направлении следующего тайтла студии.

Сейчас Donkey Kong Bananza считается одним из ключевых 3D-платформеров на Nintendo Switch 2. Игру создала команда, ранее работавшая над Super Mario Odyssey, и именно она первой выпустила проект после успеха знаменитого платформера.

По словам Мотокуры, во время разработки нередко появляются идеи, которые могут получить развитие в будущих играх студии. Он отметил, что опыт создания первой за 25 лет трёхмерной игры про Донки Конга, вероятно, окажет влияние на следующий крупный проект команды.

Сюжет Donkey Kong Bananza рассказывает о приключении Донки Конга вместе с Паулиной. Однако разработчики намеренно оставили некоторые детали истории открытыми для интерпретации. В частности, Мотокура отказался подробно объяснять, кем именно является молодая версия Паулины, предложив игрокам самим строить теории.

3
0
Комментарии:  0
