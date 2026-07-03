Авторы Donkey Kong 64: Recompiled выступили против "ИИ-кодинга" и раскритиковали конкурентов

Команда энтузиастов, работающая над Donkey Kong 64: Recompiled, объявила о проекте раньше запланированного. По словам разработчиков, причиной стал аналогичный фанатский порт, который, как они утверждают, создаётся с активным использованием ИИ и уступает по качеству.

Проект Donkey Kong 64: Recompiled представляет собой рекомпиляцию классической игры для Nintendo 64, которая позволит запускать её на ПК с современными разрешениями, высокой частотой кадров и поддержкой модификаций. Релиз ожидается позже этим летом.

Один из разработчиков под ником Ballaam объяснил, что команда обычно не показывает проекты на столь раннем этапе, однако решила заранее заявить о себе. По его словам, конкурирующая разработка создаётся методом так называемого AI vibe coding и, по мнению авторов Recompiled, выполнена на низком уровне.

Разработчики подчёркивают, что их цель — выпустить качественную основу для будущих модификаций, а не полагаться на автоматически сгенерированный код. Более того, в трейлере проекта отдельно указано, что при разработке не используется программирование с помощью ИИ.

В последние месяцы тема применения ИИ в программировании всё чаще вызывает споры среди разработчиков. Одни считают такие инструменты полезными для ускорения работы, тогда как другие отмечают, что некачественно сгенерированный код нередко создаёт больше проблем, чем решает. Именно к последней позиции, судя по заявлениям команды Donkey Kong 64: Recompiled, относятся авторы проекта.