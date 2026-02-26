Дизайнер Donkey Kong Country: первая версия Конга была без шерсти - и всё равно лучше "уродливого" мультсериала

Художник Кевин Бейлисс, отвечавший за редизайн Донки Конга в Donkey Kong Country, рассказал, что изначально культовая версия обезьяны создавалась… без шерсти. По его словам, в 1994 году технологии просто не позволяли реализовать такой эффект на должном уровне.

Бейлисс прокомментировал изображение с эволюцией персонажа — от аркадного оригинала 1981 года до современных воплощений. Он уточнил, что ранний 3D-рендер для SNES не имел привычной текстуры меха: вместо этого у героя были своеобразные «гладкие» коричневые поверхности. Полноценная шерсть появилась позже, когда технологии шагнули вперёд — в том числе в сиквеле Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest.

Разработчик отметил, что считает себя счастливчиком: ему довелось работать в период стремительного технологического скачка, когда графика и инструменты менялись буквально на глазах.

При этом Бейлисс отдельно высказался о версии персонажа из телешоу Donkey Kong Country. Он заявил, что не считает мультсериал частью «эволюции» героя, назвав его скорее ответвлением — и довольно жёстко охарактеризовал дизайн как «уродливый».

Напомним, именно образ, созданный в Rare для Donkey Kong Country, оставался основным для персонажа десятилетиями и стал базой для большинства последующих игр и появлений Конга вне оригинальной аркады.