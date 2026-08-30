Donkey Kong 64 впервые получила нативный порт для ПК - разработчики обошлись без генеративного ИИ

Культовый платформер Donkey Kong 64, вышедший на Nintendo 64 в 1999 году, теперь можно запустить на современных ПК благодаря неофициальному проекту DK64 Recompiled.

Команда разработчиков перенесла код игры на современные платформы без использования эмуляции. В результате классический платформер получил поддержку высокого разрешения и повышенной частоты кадров. Кроме того, в проекте появилась возможность играть с помощью мыши.

Для работы порта потребуется оригинальный ROM Donkey Kong 64. Сам проект распространяется отдельно и не содержит файлов игры.

Авторы особенно подчёркивают, что при создании порта ни на одном этапе не использовали генеративный ИИ. Над проектом работали программисты, которые много лет изучали внутреннее устройство и код Donkey Kong 64. Некоторые из участников также ранее занимались созданием DK64 Randomizer.

Работу над портом команда начала около двух месяцев назад после появления другого проекта, при создании которого активно применялось так называемое AI vibe coding. Разработчики DK64 Recompiled решили сделать собственную версию, полностью полагаясь на ручную работу с кодом.

При этом оригинальная игра практически не изменилась с точки зрения содержания: на месте остались знакомая графика, музыка и весь классический игровой контент. Главные изменения коснулись технической части — теперь Donkey Kong 64 может работать в 4K и с частотой до 200 кадров в секунду.

Проект DK64 Recompiled уже доступен для запуска на ПК.