Дикси возвращается в строй: Donkey Kong Country Returns HD получила крупный патч для Switch и Switch 2

Nintendo и Retro Studios выпустили обновление версии 1.1.0 для Donkey Kong Country Returns HD, которое заметно расширяет возможности ремастера и улучшает техническую сторону игры. Главным нововведением стало появление Дикси Конг в роли играбельного персонажа. В отличие от Дидди, она обладает собственными особенностями прыжка, что меняет привычный темп прохождения уровней и открывает новые тактические варианты.

В одиночной игре теперь можно выбирать, кто будет появляться из бочки — Дидди или Дикси, а в кооперативе второй игрок может переключаться между персонажами прямо на карте мира. Это делает совместное прохождение более гибким и разнообразным.

Ещё одно важное дополнение — режим «Турбо-атака». Он открывается после первого прохождения уровня вместе с «Гонкой на время» и позволяет мчаться по этапам на высокой скорости. Уложившись в заданный лимит, игроки получают турбо-медаль, что добавляет мотивации к повторным забегам.

Обновление также принесло поддержку бразильского португальского языка, ряд исправлений и улучшенное качество изображения. Владельцы Nintendo Switch 2 получили дополнительные бонусы: поддержку GameShare для локальной совместной игры, оптимизацию под дисплей новой консоли и телевизоры высокого разрешения, а также заметно сокращённые загрузки.

Donkey Kong Country Returns HD уже доступна на Nintendo Switch, а свежий патч делает возвращение классического платформера ещё более комфортным и насыщенным.