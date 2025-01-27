Дизайнер Donkey Kong объяснил, как запрет на сладкие завтраки в детстве повлиял на создание Дидди Конга

Для всех начинающих художников Кевин Бэйлисс, арт-директор Rare и дизайнер таких игр, как Donkey Kong, Diddy Kong и Battletoads, поделился мудростью: "Вам не обязательно быть выдающимся художником, чтобы построить карьеру".

Он показал прототипы рисунков Donkey Kong и объяснил, почему принимал определённые дизайнерские решения. Например, у Донки Конга нет шеи, потому что Бэйлисс не умел их рисовать: "Я просто нарисовал голову, которая, по сути, располагается в его животе". И это не единственный недостаток. По словам Бэйлисса: "К сожалению, когда я его проектировал, у него были глаза из Battletoads. Из-за этого ему было трудно придать какое-либо выражение, кроме 'раздражённого'. Сейчас я делаю больший акцент на таких вещах при создании персонажей".Недавно Donkey Kong получил редизайн в Mario Kart 9, став более кинематографным. Однако не всем нравится новое оформление: "Донки выглядит не так", — пишут некоторые комментаторы.

Также Бэйлисс поведал, что Дидди Конг был вдохновлён обезьянкой из рекламы шоколадных шариков Coco Pops. "В детстве я обожал этого персонажа, но мне не разрешали есть эти хлопья, потому что, по мнению родителей, в них было слишком много сахара. (Что они вообще знали?)", — пишет он. "Кто бы мог подумать, что спустя годы эта маленькая обезьянка с моего телевизора вдохновит меня на создание Дидди Конга!"