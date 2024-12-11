"Доля видеокарт NVIDIA на рынке достигла 90%"

По данным аналитиков Jon Peddie Research, продажи упали на 14,5% в третьем квартале 2024 года по сравнению со вторым кварталом. Спад рынка, превзошедший традиционное рыночное поведение роста продаж в третьем квартале, во многом обусловлен ожиданием потребителями предложений следующего поколения от Nvidia и AMD, которые, вероятно, будут анонсированы в январе 2025 года.
Видеокарты, демонстрируют худшие продажи со второго квартала 2023 года, который пришелся на конец годового спада. Поставки AIB в третьем квартале 2024 года достигли 8,1 млн единиц, в основном за счет поставок 20,1 млн для настольных ПК.
В третьем квартале 2024 года, когда AIB упали, Nvidia отобрала у AMD 2% доли рынка со второго квартала, увеличив соотношение с 88%/12% до 90%/10% за три месяца (у Intel по-прежнему 0%). Этот «небольшой переворот» не повлиял на более выраженную динамику рынка, но по-прежнему является признаком доминирования Nvidia в секторе.
Скорость присоединения настольных ЦП и дискретных ГП также постепенно снижалась из года в год и квартал за кварталом. Поставки настольных ЦП и ГП на уровне 20,1 млн/8,1 млн представляют собой падение по сравнению с соотношением 19 млн/9 млн в Q3'23 и 14 млн/10 млн в прошлом квартале, что составляет изменение на -26,9% по сравнению со вторым кварталом. Вероятными виновниками этого являются рост мощности интегрированных графических решений и рост цен на выделенные ГП, а также общая нерешительность рынка в отношении покупки того, что вот-вот станет картами последнего поколения.
Самая тревожная часть исследования JPR — это прогноз относительно будущего продаж дискретных графических процессоров в ближайшие годы. По оценкам, с 2024 по 2028 год совокупный годовой темп роста плат расширения графических процессоров составит -6,0%. Это в основном связано с высокими пошлинами, которые избранный президент США Дональд Трамп пообещал ввести во время своего второго срока, что, как ожидается, приведет к повышению цен на потребительские ноутбуки и электронику на 45%.
«Мы считаем, что тарифы и отсутствие соответствующего повышения заработной платы в течение следующих двух лет приведут экономику США к рецессии», — сказал Джон Педди, директор исследовательского центра Jon Peddie Research. «Наш долгосрочный прогноз CAGR мрачен... другие страны почувствуют последствия, поскольку потребители сокращают свои расходы».
как это повлияло на цену? хреновенько! ПАТАМУШТА монополия) а чё делать?! так и живём)
Поэтому при прочих равных - всегда надо отдавать предпочтение АМД, а то монополия
зеленых нам всем боком выйдет!
а при чем тут Donkey Kong Country Returns? ее даже на пк нет, где связь?
chat gpt связал
Когда Radeon не плохую конкуренцию составляла, теперь же они забили болт когда продают кучу железа консолям.
У меня сейчас в одном ПК от "синих", в другом от "зеленых" видеокарты. На этот год точно хватит!
У тебя появилась видяха от Интел?И как дела с драйверами и запускаются ли на ней старые игры всё работает без проблем..?
Наверное разочарую тебя, но у меня сейчас стоит GMA3100, также известная как чипсет G31/G33. Да, как раз использую ее под старые игры!
Капитализм потому что.
хорошие добрые видеокарты потому стали делать
раньше такой сидишь думаешь какую бы видеокарту купить с игровыми технологиями или без но чуть мощнее или чуть дешевле, памяти больше норм. у нв все какие то обрезки были.
еще раньше я был фанатом ати, нвидии сторонился но где тоу во время 2900хт и 3870 у меня закралось сомнение что что тут не так. не карает куча процеессоров и 512 битная шина дрищевый 8800, который во всем хуже только частота шейдеров двойная и лишний апендикс памяти какойто. вот как выстит амд 2900хтх с гигом памяти и более разогнанным чипом... на века чтобы пек-пек
сейчас особо думать не надо увидел 5090 ААААаааа надо брать!
...мда. Надеюсь интел всеже сдюжит, не забросит производство видеокарт и будет иметь с этого прибыли, а то амд судя по всему оподливились, и надежды на них меньше чем на интел, дожили.
Очередной упоротый зелёнкой преподнося Нвидию как какое то божество .Что тебе и тебе подобным мешает купить любую современную видяху от АМД и играть на ней как не в чём не бывало? Религия.
Дерьмовые драйвера, которые редко обновляются, отсутствие поддержки многих "ИИ"-технологий (нет, не игровых) да и впринципе отказ АМД тягаться в производительности с топами зеленых? Что из этого религия?
Столько лет прошло а АМД как сидели в луже, так и сидят. Только лужа и становится больше.
И с чего ты взял, что я превозношу зеленых? Они просто делают качественный товар и поддержку. Срадостью сделал бы им ручкой, если бы была сопоставимая альтернатива.
Так они отстали на поколения на три, минимум на 2.6, я хз какими чернобыльскими мухоморами нужно упарываться, чтоб встать пойти и купить карту от АМД, ну в бюджетном ещё можно подумать 7600-7700 будут по интереснее 4060, но выше это просто диагноз.
В целом рад за них, карты мне их нравятся, единственное плохо, что если превратятся в монополистов, то будут дорогие карты + зачем развиваться, если ты итак монополист
А сейчас они не монополисты? 3050 покупали тоннами при наличии 6600, которая стоила меньше и тянула игры лучше. Лучи, что одна карта, что другая не тянули.
Комментарий из 2010 года?
Круто конечно, но 5080 мне больше не светит, спасибо зубу
Спасибо хуангу и курсу рубля, а не зубу
Стоматологи дороже не стали, они всегда были дорогими
имплант что ли?
Типа того
отлижи бабке, пройдет
Монополия это уево. Готовьте 5к евросов поиграть в игрульки.
Зачем 5К евро? В здравом уме никто не будет брать 5090 условную. Возьмут 5060 за 300-500 евро и будут кайфовать. Для 1080p больше и не надо для комфортного гейминга в 60фпс.
Сейчас бы в 2025 когда она выйдет играть в 1080 ещё и с длсс и у карты с 8гб памяти, кайф, привет мыло и статтеры
Зачем 5к евро? В здравом уме никто не будет брать 5060 условную. Возьмут gt710 за 50 евро и будут кайфовать. Для 240p больше и не надо для комфортного гейминга в 24 фпс.
"Доля видеокарт NVIDIA на рынке достигла 90%"
"Nvidia отобрала у AMD 2% доли рынка со второго квартала, увеличив соотношение с 88%/12% до 90%/10% за три месяца"
Логично, и еще раз показывает, кто делает лучшие видяйки на сегодняшний день. NVidia, очередной, RESPECT.
Еще недавно про интел тоже кричали, что они лучшие а АМД - херота. По факту карты от красных ничем не хуже чем от зеленых (кроме лучей, которые тянут лишь 4080-90 и то не везде), но маркетинг делает свое дело - хомяки бегут за нвидиа, даже если АМД дешевле и мощнее!
разница в кошельке, размере отдела маркетинга и давить конкурентов не сложно