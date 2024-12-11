"Доля видеокарт NVIDIA на рынке достигла 90%"

По данным аналитиков Jon Peddie Research, продажи упали на 14,5% в третьем квартале 2024 года по сравнению со вторым кварталом. Спад рынка, превзошедший традиционное рыночное поведение роста продаж в третьем квартале, во многом обусловлен ожиданием потребителями предложений следующего поколения от Nvidia и AMD, которые, вероятно, будут анонсированы в январе 2025 года.

Видеокарты, демонстрируют худшие продажи со второго квартала 2023 года, который пришелся на конец годового спада. Поставки AIB в третьем квартале 2024 года достигли 8,1 млн единиц, в основном за счет поставок 20,1 млн для настольных ПК.

В третьем квартале 2024 года, когда AIB упали, Nvidia отобрала у AMD 2% доли рынка со второго квартала, увеличив соотношение с 88%/12% до 90%/10% за три месяца (у Intel по-прежнему 0%). Этот «небольшой переворот» не повлиял на более выраженную динамику рынка, но по-прежнему является признаком доминирования Nvidia в секторе.

Скорость присоединения настольных ЦП и дискретных ГП также постепенно снижалась из года в год и квартал за кварталом. Поставки настольных ЦП и ГП на уровне 20,1 млн/8,1 млн представляют собой падение по сравнению с соотношением 19 млн/9 млн в Q3'23 и 14 млн/10 млн в прошлом квартале, что составляет изменение на -26,9% по сравнению со вторым кварталом. Вероятными виновниками этого являются рост мощности интегрированных графических решений и рост цен на выделенные ГП, а также общая нерешительность рынка в отношении покупки того, что вот-вот станет картами последнего поколения.

Самая тревожная часть исследования JPR — это прогноз относительно будущего продаж дискретных графических процессоров в ближайшие годы. По оценкам, с 2024 по 2028 год совокупный годовой темп роста плат расширения графических процессоров составит -6,0%. Это в основном связано с высокими пошлинами, которые избранный президент США Дональд Трамп пообещал ввести во время своего второго срока, что, как ожидается, приведет к повышению цен на потребительские ноутбуки и электронику на 45%.

«Мы считаем, что тарифы и отсутствие соответствующего повышения заработной платы в течение следующих двух лет приведут экономику США к рецессии», — сказал Джон Педди, директор исследовательского центра Jon Peddie Research. «Наш долгосрочный прогноз CAGR мрачен... другие страны почувствуют последствия, поскольку потребители сокращают свои расходы».