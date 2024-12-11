ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Donkey Kong Country Returns 21.11.2010
Аркада, Платформер
8 51 оценка

Доля видеокарт NVIDIA на рынке достигла 90%

KoRnEr
Новости

По данным аналитиков Jon Peddie Research, продажи упали на 14,5% в третьем квартале 2024 года по сравнению со вторым кварталом. Спад рынка, превзошедший традиционное рыночное поведение роста продаж в третьем квартале, во многом обусловлен ожиданием потребителями предложений следующего поколения от Nvidia и AMD, которые, вероятно, будут анонсированы в январе 2025 года.

Видеокарты, демонстрируют худшие продажи со второго квартала 2023 года, который пришелся на конец годового спада. Поставки AIB в третьем квартале 2024 года достигли 8,1 млн единиц, в основном за счет поставок 20,1 млн для настольных ПК.

В третьем квартале 2024 года, когда AIB упали, Nvidia отобрала у AMD 2% доли рынка со второго квартала, увеличив соотношение с 88%/12% до 90%/10% за три месяца (у Intel по-прежнему 0%). Этот «небольшой переворот» не повлиял на более выраженную динамику рынка, но по-прежнему является признаком доминирования Nvidia в секторе.

Скорость присоединения настольных ЦП и дискретных ГП также постепенно снижалась из года в год и квартал за кварталом. Поставки настольных ЦП и ГП на уровне 20,1 млн/8,1 млн представляют собой падение по сравнению с соотношением 19 млн/9 млн в Q3'23 и 14 млн/10 млн в прошлом квартале, что составляет изменение на -26,9% по сравнению со вторым кварталом. Вероятными виновниками этого являются рост мощности интегрированных графических решений и рост цен на выделенные ГП, а также общая нерешительность рынка в отношении покупки того, что вот-вот станет картами последнего поколения.

Самая тревожная часть исследования JPR — это прогноз относительно будущего продаж дискретных графических процессоров в ближайшие годы. По оценкам, с 2024 по 2028 год совокупный годовой темп роста плат расширения графических процессоров составит -6,0%. Это в основном связано с высокими пошлинами, которые избранный президент США Дональд Трамп пообещал ввести во время своего второго срока, что, как ожидается, приведет к повышению цен на потребительские ноутбуки и электронику на 45%.

«Мы считаем, что тарифы и отсутствие соответствующего повышения заработной платы в течение следующих двух лет приведут экономику США к рецессии», — сказал Джон Педди, директор исследовательского центра Jon Peddie Research. «Наш долгосрочный прогноз CAGR мрачен... другие страны почувствуют последствия, поскольку потребители сокращают свои расходы».
8
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
Rensky27

как это повлияло на цену? хреновенько! ПАТАМУШТА монополия) а чё делать?! так и живём)

3
simiola

Поэтому при прочих равных - всегда надо отдавать предпочтение АМД, а то монополия
зеленых нам всем боком выйдет!

1
vertehwost

а при чем тут Donkey Kong Country Returns? ее даже на пк нет, где связь?

0
Темный-Властелин

chat gpt связал

0
kotasha

Когда Radeon не плохую конкуренцию составляла, теперь же они забили болт когда продают кучу железа консолям.

0
yariko ookami

У меня сейчас в одном ПК от "синих", в другом от "зеленых" видеокарты. На этот год точно хватит!

0
B e s i k

У тебя появилась видяха от Интел?И как дела с драйверами и запускаются ли на ней старые игры всё работает без проблем..?

0
yariko ookami B e s i k

Наверное разочарую тебя, но у меня сейчас стоит GMA3100, также известная как чипсет G31/G33. Да, как раз использую ее под старые игры!

0
Real Slim Shady

Капитализм потому что.

0
MunchkiN 616

хорошие добрые видеокарты потому стали делать
раньше такой сидишь думаешь какую бы видеокарту купить с игровыми технологиями или без но чуть мощнее или чуть дешевле, памяти больше норм. у нв все какие то обрезки были.
еще раньше я был фанатом ати, нвидии сторонился но где тоу во время 2900хт и 3870 у меня закралось сомнение что что тут не так. не карает куча процеессоров и 512 битная шина дрищевый 8800, который во всем хуже только частота шейдеров двойная и лишний апендикс памяти какойто. вот как выстит амд 2900хтх с гигом памяти и более разогнанным чипом... на века чтобы пек-пек
сейчас особо думать не надо увидел 5090 ААААаааа надо брать!

-1
smallhell

...мда. Надеюсь интел всеже сдюжит, не забросит производство видеокарт и будет иметь с этого прибыли, а то амд судя по всему оподливились, и надежды на них меньше чем на интел, дожили.

-1
B e s i k

Очередной упоротый зелёнкой преподнося Нвидию как какое то божество .Что тебе и тебе подобным мешает купить любую современную видяху от АМД и играть на ней как не в чём не бывало? Религия.

-2
DezkQ B e s i k
0
smallhell B e s i k

Дерьмовые драйвера, которые редко обновляются, отсутствие поддержки многих "ИИ"-технологий (нет, не игровых) да и впринципе отказ АМД тягаться в производительности с топами зеленых? Что из этого религия?
Столько лет прошло а АМД как сидели в луже, так и сидят. Только лужа и становится больше.
И с чего ты взял, что я превозношу зеленых? Они просто делают качественный товар и поддержку. Срадостью сделал бы им ручкой, если бы была сопоставимая альтернатива.

0
DezkQ smallhell

Так они отстали на поколения на три, минимум на 2.6, я хз какими чернобыльскими мухоморами нужно упарываться, чтоб встать пойти и купить карту от АМД, ну в бюджетном ещё можно подумать 7600-7700 будут по интереснее 4060, но выше это просто диагноз.

0
My life is a game

В целом рад за них, карты мне их нравятся, единственное плохо, что если превратятся в монополистов, то будут дорогие карты + зачем развиваться, если ты итак монополист

-2
СнопакДоминатор

А сейчас они не монополисты? 3050 покупали тоннами при наличии 6600, которая стоила меньше и тянула игры лучше. Лучи, что одна карта, что другая не тянули.

4
Kykyryzec

Комментарий из 2010 года?

0
Unicorling

Круто конечно, но 5080 мне больше не светит, спасибо зубу

-2
Fenharell

Спасибо хуангу и курсу рубля, а не зубу

0
Unicorling Fenharell

Стоматологи дороже не стали, они всегда были дорогими

0
My life is a game

имплант что ли?

0
Unicorling My life is a game

Типа того

0
Темный-Властелин Unicorling

отлижи бабке, пройдет

0
Шмоня Натанзон

Монополия это уево. Готовьте 5к евросов поиграть в игрульки.

-4
Janekste

Зачем 5К евро? В здравом уме никто не будет брать 5090 условную. Возьмут 5060 за 300-500 евро и будут кайфовать. Для 1080p больше и не надо для комфортного гейминга в 60фпс.

-6
Fenharell Janekste

Сейчас бы в 2025 когда она выйдет играть в 1080 ещё и с длсс и у карты с 8гб памяти, кайф, привет мыло и статтеры

1
Kykyryzec Janekste

Зачем 5к евро? В здравом уме никто не будет брать 5060 условную. Возьмут gt710 за 50 евро и будут кайфовать. Для 240p больше и не надо для комфортного гейминга в 24 фпс.

0
AllConforD

"Доля видеокарт NVIDIA на рынке достигла 90%"

"Nvidia отобрала у AMD 2% доли рынка со второго квартала, увеличив соотношение с 88%/12% до 90%/10% за три месяца"

Логично, и еще раз показывает, кто делает лучшие видяйки на сегодняшний день. NVidia, очередной, RESPECT.

-7
Trilemma
Логично, и еще раз показывает, кто делает лучшие видяйки на сегодняшний день. NVidia, очередной, RESPECT.
3
simiola

Еще недавно про интел тоже кричали, что они лучшие а АМД - херота. По факту карты от красных ничем не хуже чем от зеленых (кроме лучей, которые тянут лишь 4080-90 и то не везде), но маркетинг делает свое дело - хомяки бегут за нвидиа, даже если АМД дешевле и мощнее!

-1
Темный-Властелин

разница в кошельке, размере отдела маркетинга и давить конкурентов не сложно

0