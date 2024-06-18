Донки Конг возвращается в дебютном трейлере Donkey Kong Country Returns HD

Помните, как Nintendo выпустила Donkey Kong Country: Tropical Freeze на Switch? Теперь ее предшественница, Donkey Kong Country Returns, тоже появится на этой портативной консоли.

Несмотря на то, что сегодняшняя Nintendo Direct посвящена в основном играм, выходящим летом и осенью 2024 года, Donkey Kong Country Returns HD появится в каталоге Nintendo Switch 16 января 2025 года.

Игра от Retro Studios, которая ознаменовала возвращение приматов на Wii, теперь получит HD-переиздание, а также дополнительные уровни, созданные для 3DS-адаптации.