Компания Nintendo представила новый трейлер Donkey Kong Country Returns HD, предлагая игрокам окунуться в обновленное ностальгическое приключение. Этот ремастер включает все уровни оригинальных версий для Nintendo Wii и 3DS, а также дополнительные уровни из 3DS, в общей сложности 80 этапов в девяти различных мирах.

Игра выходит на Nintendo Switch 16 января 2025 года. Игроков ждет множество секретов, коллекционных предметов и испытаний, включая режим Time Attack, который проверит скорость реакции, особенно в сражениях с боссами.

Donkey Kong Country Returns HD поддерживает локальный кооператив. Один игрок управляет Донки Конгом, а второй — Дидди Конгом, который помогает с использованием реактивного ранца и арахисового попгана. Это добавляет стратегии и упрощает сложные прыжки.

Новичкам доступен современный режим, облегчающий прохождение, в то время как классический режим сохранит сложность оригинала. Выбор остается за вами — играть в одиночку или в паре с другом.