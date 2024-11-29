Nintendo показала каждую игру Donkey Kong Country на Switch в новом трейлере

Nintendo выпустила новый трейлер, в котором рассказывается о каждой игре Donkey Kong Country на Switch в рамках подготовки к выпуску Donkey Kong Country Returns HD 16 января 2024 года.

Если у вас есть подписка на стандартный сервис Nintendo Switch Online, вы можете играть во все игры серии для SNES прямо сейчас, включая Donkey Kong Country, Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest и Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble.

Donkey Kong Country: Tropical Freeze, доступная как отдельная покупка, является переизданием игры для Wii U от Retro Studios, добавляющей новый режим Funky Mode для версии Switch, сохраняя при этом все, что делало оригинал таким хорошим.

Наконец, мы снова взглянем на предстоящую Donkey Kong Country Returns HD, третий релиз для первого погружения Retro Studio в платформенную франшизу. Новые кадры выглядят немного лучше, чем дебютный трейлер в начале этого года. Она никого не сразит наповал, так как это все ещё явно довольно базовый ремастер, но похоже, что разработчик Forever Entertainment достиг лучшего паритета с визуальными эффектами Tropical Freeze.