Nintendo представила задорный релизный трейлер Donkey Kong Country Returns HD

Nintendo представила стартовый трейлер Donkey Kong Country Returns HD, подогревая интерес к релизу ремастера классического платформера. Игра выйдет сегодня, 16 января, на Nintendo Switch.

Donkey Kong Country Returns HD — это консервативный ремастер, созданный Forever Entertainment. Среди нововведений: улучшенная графика, переработанное вступление, новые функции JoyCon, изменения для удобства игроков (QoL) и контент из 3DS-версии. Оригинал, признанный классикой жанра, делает игру обязательной для новых и старых поклонников.

Стоит отметить, что в ремастере не упоминается участие Retro Studios, разработавшей оригинал. Узнать больше можно в блоге Nintendo.