ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Donkey Kong Country Returns 21.11.2010
Аркада, Платформер
7.8 54 оценки

Nintendo представила задорный релизный трейлер Donkey Kong Country Returns HD

butcher69
Новости

Nintendo представила стартовый трейлер Donkey Kong Country Returns HD, подогревая интерес к релизу ремастера классического платформера. Игра выйдет сегодня, 16 января, на Nintendo Switch.

Donkey Kong Country Returns HD — это консервативный ремастер, созданный Forever Entertainment. Среди нововведений: улучшенная графика, переработанное вступление, новые функции JoyCon, изменения для удобства игроков (QoL) и контент из 3DS-версии. Оригинал, признанный классикой жанра, делает игру обязательной для новых и старых поклонников.

Стоит отметить, что в ремастере не упоминается участие Retro Studios, разработавшей оригинал. Узнать больше можно в блоге Nintendo.

0
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий