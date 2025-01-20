Новое видео сравнивает Donkey Kong: Country Returns HD для Nintendo Switch с версиями для Wii и 3DS

В связи с запуском Donkey Kong: Country Returns HD на Nintendo Switch канал ElAnalistaDeBits на YouTube создал сравнительное видео с оригинальной версией для Wii 2010 года и конверсией для 3DS 2013 года. Кроме того, в качестве дополнения мы можем увидеть, как ремастер работает на Switch с использованием 4K Gamer Pro, стороннего аксессуара, который масштабирует разрешение с 1080p до 4K.

Очевидно, что разница, которая сразу бросается в глаза, заключается в разрешении: от оригинальной версии 480p для Wii до версии 1080p для Nintendo Switch в режиме док-станции (обе с частотой 60 кадров в секунду), с персонажами, игровыми элементами и фоном, которые, следовательно, намного четче и приятнее.

Вместо этого сравнение с версией 3DS беспощадно, поскольку последняя предлагает разрешение 240p и 30 кадров в секунду, учитывая аппаратные ограничения старой портативной консоли большой N.