Состоялся релиз Donkey Kong Country Returns HD - игра работает в 4К/60 FPS через эмулятор Ryujinx

Сегодня состоялся релиз ремастера классического платформера Donkey Kong Country Returns HD от компании Nintendo и студии Forever Entertainment.

Разработчики обновили графику для ремастера, переработали вступление, внесли различные улучшения для удобства игры и добавили контент из 3DS-версии игры. Как стало известно, ремастер уже опробовали с помощью эмулятора Ryujinx - как это часто бывает с играми для Nintendo Switch, он с первого дня отлично работает на эмуляторе в 4К/60 FPS.

Игра уже доступна на Nintendo Switch.