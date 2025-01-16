Состоялся релиз Donkey Kong Country Returns HD - игра работает в 4К/60 FPS через эмулятор Ryujinx

Сегодня состоялся релиз ремастера классического платформера Donkey Kong Country Returns HD от компании Nintendo и студии Forever Entertainment.
Разработчики обновили графику для ремастера, переработали вступление, внесли различные улучшения для удобства игры и добавили контент из 3DS-версии игры. Как стало известно, ремастер уже опробовали с помощью эмулятора Ryujinx - как это часто бывает с играми для Nintendo Switch, он с первого дня отлично работает на эмуляторе в 4К/60 FPS.
Игра уже доступна на Nintendo Switch.
Из за таких новостей новостей эмулятор могут опять закрить. Я напомню что и Ryujinx осенью того года автор перестал розвивать и закрыл свой сайт. Но спустя время розроботку возобновили и он стал обновлятся. На даный момент есть 2 версии эмулятора : простая и canary
марио в костюме обезьяны ?