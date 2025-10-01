Платформер Donkey Kong Country: Tropical Freeze получил текстовый русификатор

Как стало известно, пользователь Larich выпустил текстовый русификатор для Nintendo Switch версии платформера Donkey Kong Country: Tropical Freeze от Retro Studios.

В Donkey Kong Country: Tropical Freeze рассказывается о вторжении Снежников на остров Donkey Kong, после чего он покрылся льдом, и теперь Конгам предстоит растопить его. Вместе с Донки Конгом, Дидди Конгом, Дикси Конгом и Крэнки Конгом игроку предстоит исследовать острова, искать спрятанные бонусы, сражаться с боссами и попытаться спасти остров.

Donkey Kong Country: Tropical Freeze доступна на Wii U, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и на PC через различные эмуляторы консолей.