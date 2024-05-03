Антракт - короткометражный анимационный фильм, Twitch Drops и многое другое для Don't Starve Together

Сегодня разработчики выпускают свой первый «Антракт». Антракты будут происходить примерно посередине между основными обновлениями и, как правило, не будут содержать никакого игрового контента. Это позволит команде немного дольше готовить бета-версию следующего большого обновления.

Для первого антракта в плане на 2024 год у них есть короткометражный анимационный фильм, новый бонус за вход, новый Twitch Drop, добавлено несколько новых виньеток, а также они добавили несколько старых Twitch Drops в Klei Rewards.

Короткометражный анимационный фильм «Не голодайте вместе»: Проектор

Кто стоит за таинственными махинациями, которые в последнее время занимают наших Выживших? Вагстафф не всегда был таким успешным промышленником, как сейчас, но даже тогда он знал одно: то, кем вы являетесь на самом деле, далеко не так важно, как та версия себя, которую вы проецируете миру.

Бонус за вход

«Зубчатая удочка» теперь доступна за ограниченную по времени награду за вход. Просто войдите в игру и заберите свой!

Новые подарки Twitch

Rosy Red Amulet присоединяется к коллекции Rose.

Новые виньетки

Добавили в игру несколько новых виньеток из предыдущих короткометражных мультфильмов!

Кляйн Награды

В награды Klei добавлены Амулет в стиле модерн, Клумба с камелией, Тулецитовый костюм в стиле модерн, Головной убор в стиле модерн, Дубина в стиле модерн, Деконструктор в стиле модерн, Эклектичный светящийся колпак, Флейта Пан в стиле модерн и Корона в стиле модерн.