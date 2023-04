Don't Starve Together побила свой рекорд пикового онлайна в Steam, спустя несколько лет ©

За годы, прошедшие с момента выхода Don't Starve 23 апреля 2013 года, Klei Entertainment выпустила несколько фантастических игр: пошаговую стратегию Invisible, Inc., стелс-игру Mark of the Ninja Remastered, и ролевую игру Griftlands, но выживач Don't Starve - и в особенности отдельное многопользовательское переиздание Don't Starve Together - остается самой популярной игрой.

Ранее, однако, самое большое количество игроков в Don't Starve было зафиксировано во время бесплатных выходных в мае 2019 года, когда 68 418 игроков зашли в игру, чтобы опробовать ее или поиграть с друзьями. Хотя с тех пор было несколько пиков в районе 60 000, игра никогда не достигала таких высот, хотя среднее количество игроков показывало медленное восхождение вверх на протяжении многих лет.

Все изменилось 28 апреля после выхода обновления Don't Starve Taking Root, когда онлайн взлетел до 73 809 человек. А сегодня, 29 апреля, количество игроков достигло пика в 96 046.

Также, вероятно, сыграло свою роль то, что Don't Starve Together продается со скидкой 90%, и стоит всего 34 рубля.