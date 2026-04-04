Новая глава Don't Starve? Klei готовит анонс таинственной игры на Triple-I Initiative

Klei Entertainment готовится представить новую игру уже 9 апреля в рамках презентации Triple-I Initiative. Судя по тизер-сайту и ARG-кампании, проект может быть связан с развитием вселенной Don't Starve.

Поклонники серии активно строят теории и пытаются угадать подзаголовок новинки, однако разработчики пока не раскрывают подробностей, подогревая интерес к анонсу.

Оригинальная Don't Starve вышла в 2013 году и быстро завоевала популярность благодаря мрачной атмосфере и сочетанию выживания с элементами рогалика. Позже игра получила мультиплеерную версию Don't Starve Together, а также ряд дополнений и спин-оффов.

Если слухи подтвердятся, фанатов может ждать полноценное расширение серии. Впрочем, точные детали станут известны уже совсем скоро — во время официальной презентации.